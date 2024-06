Mercado vê chance maior de início de cortes pelo Fed em setembro, após PCE dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 10:30 Para compartilhar:

O mercado financeiro vê chance maior para início dos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro e ampliou probabilidade de redução acumulada de 50 pontos-base (pb) em 2024, após divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA. O indicador é a medida preferida de inflação do BC dos Estados Unidos e veio praticamente em linha com as expectativas.

Segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance de uma redução de juros em setembro subiu para 67,7%, de 64,1% antes do dado.

Esse total representa 61,1% de probabilidade de corte de 25pb – para a faixa de 5,00% a 5,25% – e 6,6% de redução de 50pb – para o intervalo de 4,75% a 5,00%.

Até dezembro, a probabilidade de redução acumulada de 50 pb avançou de 43% antes do dado para 45,4%.

Já a chance de manutenção dos juros na faixa atual, entre 5,25% a 5,50%, caiu de 7% para 5,2%.