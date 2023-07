Mercado tem Corinthians atrás de reforços, Palmeiras quieto e Flamengo protagonista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2023 - 17:00 Compartilhe

Os clubes do futebol brasileiro tem até o dia 2 de agosto para fazer movimentações na janela de transferências. Algumas equipes, como Corinthians e Santos, almejam fortalecer o elenco para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão e recuperar uma temporada que parece perdida, além de ter paz com a torcida. Outras, como São Paulo e Palmeiras, esperam não sofrer com grandes perdas para o mercado exterior. No caso do Tricolor, negociar também significa fazer caixa. Passando por reformulação, o Flamengo está envolvido em negociações mais arrojadas e deve ser o protagonista da janela no Brasil.

A imprevisibilidade é uma marca natural do futebol, mas dificilmente alguma outra contratação no período de transações será mais impactante no futebol paulista do que a de Matías Rojas pelo Corinthians. O meia paraguaio de 27 anos decidiu não renovar com o Racing (ARG) e ficou com o caminho livre para acertar com o time do Parque São Jorge. A diretoria precisou superar a concorrência de Botafogo e Internacional para fechar com o jogador. Para isso, foi oferecido um contrato de quatro anos com salário anual de quase R$ 10 milhões (incluindo luvas).

O Corinthians entende que somente a contratação de Rojas não é suficiente para melhorar o nível do time e, por isso, também busca reformular a defesa e o meio de campo. O zagueiro Marlon e o volante Cuéllar, principais alvos para os setores, fecharam com Fluminense e Al-Shabab (ARA), respectivamente. Enquanto procura novos atletas, a diretoria recebe sondagens da Europa por Fausto Vera e da Arábia Saudita por Róger Guedes.

Antes ainda da abertura da janela, o clube anunciou a venda de 40% dos direitos econômicos que detinha de Gustavo Mantuan ao Zenit (RUS), clube ao qual o meia estava emprestado, por 2 milhões de euros (R$ 10,4 milhões). Com a necessidade de gerar receitas, o Corinthians voltou a fazer negócio com os russos dias depois e acertaram a venda do atacante Pedro, joia da base, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões) – o jogador fica no clube até dezembro. As negociações irritaram parte da torcida, que julgou baixo os valores pagos pelos “crias”. A dificuldade na geração de receitas e uma dívida na casa de R$ 1 bilhão obrigou a diretoria a fazer as vendas

NA BRONCA COM LEILA

O Palmeiras mantém uma posição diferente dos rivais e o foco está na manutenção do elenco, pelo menos dos bons jogadores. O diretor de futebol do time alviverde, Anderson Barros, manteve o discurso de austeridade mesmo após as cobranças de torcida pela contratação de novos atletas e eliminação na Copa do Brasil. Ele admitiu que o técnico Abel Ferreira constatou a necessidade de reforços, mas reiterou que é preciso “calma” e “tranquilidade” para agir no mercado. Na atual janela, o time anunciou as saídas do meia Bruno Tabata, dos atacantes Rafael Navarro e Giovani, e do goleiro Vinícius Silvestre.

Recentemente, torcedores do Palmeiras protestaram contra a presidente Leila Pereira por causa da compra de um avião avaliado em R$ 280 milhões para ser oferecido ao clube, que gasta em torno de R$ 1,5 milhão por mês com viagens do elenco para partidas dentro e fora do Brasil. “Ô, Leila, faz um favor, vende o avião e compra jogador”, cantou a torcida após a eliminação para o São Paulo dentro do Allianz Parque na quinta.

NEGÓCIOS EQUIVOCADOS NA VILA

O Santos vive situação ímpar na Vila Belmiro. Depois de exercer a opção de compra de 50% dos direitos econômicos de Soteldo junto ao Tigres (MEX) por R$ 19,3 milhões até 2027, o clube busca negociar o atleta imediatamente. Não desistiu da compra, mas não o quer mais. O meia venezuelano foi afastado por indisciplina e não está nos planos do técnico Paulo Turra, que assumiu o comando. Alguns clubes do Brasil sondaram a situação do atleta, mas como o Santos não abre mão de recuperar o valor que pagou aos mexicanos, nenhuma proposta foi apresentada até agora.

Eliminado da Sul-Americana e Copa do Brasil, o time deseja reforçar todas as posições, quase um time inteiro, mas uma postura mais ousada no mercado depende da saída de outros jogadores. O clube já negociou a saída do atacante Ângelo, de 18 anos, para o Chelsea e aguarda uma oferta na casa dos 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) para o centroavante Marcos Leonardo.

O time da Vila Belmiro já acertou o retorno do lateral-esquerdo Dodô e está próximo de anunciar o experiente atacante Julio Furch, do Atlas (MEX). Além de Soteldo, tenta negociar outros cinco atletas que não fazem mais parte dos planos do clube: Ed Carlos, Daniel Ruiz, Lucas Barbosa, Nathan e Lucas Pires.

DORIVAL REZA PARA NÃO PERDER NINGUÉM

O tricolor paulista também está focado em não perder jogadores para a sequência da temporada. O técnico Dorival Júnior já minimizou a expectativa por reforços em entrevistas coletivas desde que assumiu a equipe após a demissão de Rogério Ceni, mas pediu publicamente à diretoria para que nenhum atleta fosse negociado. Não sabe se será atendido. Com uma dívida de R$ 698 milhões, o clube tinha a expectativa de negociar alguma das suas joias de Cotia para dar fôlego aos cofres do clube. A venda do promissor atacante Newerton, que não estreou sequer no profissional, está perto de ser anunciada e pode ajudar a diretoria a manter o time principal intacto. Pablo Maia e Rodrigo Nestor são os mais valorizados e despertam interesses na Europa.

Até o momento, o único jogador a desembarcar no Morumbi nesta janela é o atacante Alexandre Pato, de 33 anos, que estava se recuperando de uma cirurgia no joelho nas dependências do clube e acabou ficando. Ele assinou até o fim deste ano, com cláusulas de produtividade, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. É a terceira passagem do atacante, ex-Internacional, Corinthians e Milan, pelo time tricolor.

PROTAGONISMO RUBRO-NEGRO

O Flamengo tem tudo para chegar no dia 2 de agosto como o grande protagonista da janela de transferências no País. Apontado como candidato aos principais títulos da temporada (Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão), o clube teve um início ruim em 2023, perdendo cinco títulos sob o comando de Vítor Pereira: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara e Cariocão. A chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli devolveu a competitividade à equipe carioca, mas a diretoria enxergou a necessidade de fazer uma reformulação em alguns setores do elenco para, de fato, terminar o segundo semestre com alguma taça.

O primeiro reforço dos cariocas foi um velho conhecido dos torcedores do São Paulo. O clube acertou a contratação do atacante Luiz Araújo junto ao Atlanta United (EUA) por cerca de R$ 50 milhões. Revelado nas categorias de base do tricolor paulista, o canhoto era um desejo antigo de Sampaoli, que tentou levá-lo ao Olympique de Marselha anteriormente.





Sem uma reposição à atura desde que vendeu João Gomes ao Wolverhampton, o Fla abriu a carteira e contratou Allan, que estava no Atlético-MG, por R$ 43 milhões. O clube negocia com Claudinho, ex-Red Bull Bragantino e atualmente no Zenit, e estaria disposto a dobrar o valor pago em Allan, por exemplo, para tirar o meia-atacante do futebol russo. Não está fácil. O craque do Brasileirão de 2020 surge como opção para o clube do Rio após não chegar a um acerto com o River Plate pelo meia uruguaio Nicolás De La Cruz, de quem não desiste, mas vê cada dia mais longe pela alta pedida.

Para o gol, o Flamengo firmou um pré-contrato com o argentino Agustín Rossi, ex-Boca Juniors, para a janela de janeiro. O arqueiro passou a estar disponível para Sampaoli no dia 3 de julho. Outros jogadores já deram adeus para abrir espaço na folha salarial. Marinho foi negociado com o Fortaleza – o São Paulo gostaria do atleta, mas o alto salário impediu o negócio – e o astro chileno Arturo Vidal foi para o Athletico Paranaense. O time rubro-negro também está atento a propostas por Matheus França, cobiçado por times da Inglaterra e por quem o clube só vende por 25 milhões de euros (R$ 134 milhões), e De Arrascaeta, alvo do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

QUEM MAIS SE MOVIMENTA

A grande negociação envolvendo um time brasileiro nesta janela foi a venda Vitor Roque pelo Athletico-PR para o Barcelona, estimada em 74 milhões de euros (cerca de R$ 395 milhões) incluindo bônus por metas atingidas. O jogador assinou com o time espanhol até 2031, mas fica na equipe brasileira até julho de 2024. Segundo a imprensa catalã, o Barça pretende usar o período para encaixar a transação no Fair Play Financeiro da LaLiga (organizadora do Campeonato Espanhol).

Entre os outros times que brigam na parte de cima da tabela do Brasileirão, a estratégia é a realização de contratações pontuais. Dirigentes do líder Botafogo garantem que não há chance de destaques como Lucas Perri, Adryelson, Eduardo e Tiquinho Soares deixarem o clube. O dono da SAF do clube alvinegro afirmou que planeja pelo menos três contratações para manter o elenco na caça ao título – Diego Hernández, promessa do futebol uruguaio, é a única novidade até então.

O Fluminense, sonhando com a inédita Libertadores, trouxe o zagueiro Marlon (Monza-ITA), o lateral-esquerdo Diogo Barbosa (Grêmio) e o atacante Yony González (Portimonense-POR). Semifinalista da Copa do Brasil, o Grêmio fechou com o experiente ponta paraguaio Iturbe (Aris-GRE), enquanto rival Internacional contratou o atacante Enner Valencia (Besiktas-TUR) e goleiro Sergio Rochet (Nacional-URU), selecionáveis de Equador e Uruguai, além de recontratarem o meia chileno Charles Aránguiz, que ficou oito temporadas no Bayer Leverkusen (ALE). Cruzeiro e Atlético-MG mantém posição discreta, com poucas movimentações.

