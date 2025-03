Mercado se divide entre corte de 50 pb e 75 pb em juro pelo Fed em 2025, mostra CME

O mercado financeiro divide apostas entre uma redução acumulada de 50 pontos-base (pb) – 30,9% de probabilidade estimada – ou de 75 pb (31,0% de chance estimada) nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2025, de acordo com ferramenta de monitoramento do CME Group.

Nos últimos dias, as expectativas por redução nos juros dos EUA tem oscilado, ora com o mercado embutindo dois cortes de juros de 0,25 ponto porcentual cada em 2025, ora apostando em três baixas na mesma magnitude no período.

Entre os economistas, não se ouve falar em cortes mais agressivos, de 0,50 ponto porcentual ou mais de uma só vez, embora essa possibilidade não esteja descartada.

Por volta das 11h20 (de Brasília), a chance do Fed manter os juros inalterados em 2025 eram estimadas em apenas 2,9%, de acordo com o CME.

Junho continua sendo considerado o mês mais provável para a retomada dos cortes de juros (66,4% de probabilidade estimada), sendo a expectativa majoritária do mercado de corte de 0,25 ponto porcentual (58,1%), enquanto as apostas para redução de 0,50 ponto porcentual eram estimadas em 8,3%. A chance de manutenção dos juros estava em 33,6%.