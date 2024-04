Mercado se divide entre aposta em 3 e 2 cortes de juros do Fed até o final do ano, mostra CME

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/04/2024 - 12:32 Para compartilhar:

O mercado financeiro está dividido em relação às expectativas para os próximos passos da política monetária norte-americana, mostra a plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura. No período da manhã desta segunda-feira, 8, a ferramenta indicava 32,1% de chance de o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) cortar juros em 75 pontos-base até o final do ano, ou seja, três cortes se considerado um ritmo de 25 pontos-base por ajuste.

A precificação é exatamente a mesma de um cenário de redução acumulada de 50 pontos-base, ou duas baixas individuais de 25 pontos-base. Atualmente, a taxa dos Fed Funds está entre 5,25% e 5,50%.

Para junho, também há certa incerteza: a curva aponta 52,3% de possibilidade de a taxa básica cair naquele mês, contra 47,7% de se manter estável. Na sexta-feira passada, a hipótese de manutenção chegou a ser majoritária.

A maior cautela nas apostas reflete uma sequência de indicadores que sugeriu uma atividade e mercado de trabalho ainda robustos nos EUA.

Ao mesmo, dirigentes do Fed têm adotado um discurso mais conservador quanto aos planos para o ciclo de afrouxamento monetário.