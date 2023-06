Mercado revisou brutalmente projeções do PIB em um mês, diz secretário do Tesouro, sobre Focus

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 12:03 Compartilhe

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta segunda-feira, 26, em entrevista à BM&C, que o mercado revisou brutalmente as projeções para o crescimento da economia brasileira em pouco mais de um mês, em referência ao Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira. As projeções para o PIB indicam crescimento de 2,18%, ante 1,26% há um mês.

“Sobre crescimento econômico, o mercado revisou brutalmente e estamos em quase 2,2% em um processo de ajuste, e provavelmente ele deve se aproximar a 2,5%, que é o que as principais casas começam a sinalizar e é o que nós entendemos que deve se aproximar”, disse Ceron, ao comentar projeções.

O secretário pontuou que a melhora geral de indicadores refletem as medidas que estão sendo endereçadas pelo governo, com a busca pela redução de déficit, a prioridade ao novo arcabouço fiscal e reforma tributária, atenção aos casos de contencioso tributário e o apoio do crescimento de mercado de PPPs.

Para ele, a aprovação de medidas com o arcabouço e tributária culminará na reavaliação do risco do País pelas agências de rating, já que haverá entrega de reformas estruturais importantes.

“As projeções são legítimas, mas o tempo conta a história e mostra quem está correto nas previsões ou não”, disse Ceron.

