Mercado reforça aposta em corte de 25 pb pelo Fed em setembro e chance sobe a 63%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2024 - 12:19 Para compartilhar:

O mercado financeiro reforçou as apostas de corte menos agressivo, de 25 pontos-base (pb), pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, após uma sequência de dados de emprego e atividade nos Estados Unidos publicados na manhã desta quinta-feira, 5.

Por volta das 11h50 (de Brasília), a ferramenta de monitoramento do CME Group exibia probabilidade de 63% de uma redução de 25 pontos-base pelo BC americano em setembro.

A chance de um corte mais agressivo, de 50 pb, era estimada em 37%. A expectativa predominante é de corte acumulado de 100 pontos-base em 2024 (40,8%).

As perspectivas oscilaram depois da publicação dos dados dos EUA na manhã de hoje. Mais cedo, investidores reforçaram apostas em corte mais agressivo, fazendo com que as apostas de redução de 50 pontos-base alcançassem 45%, contra 55% de 25 pontos-base.