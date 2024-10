Mercado passa por cirurgia na Argentina e é aguardado no Inter para tratar da renovação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/10/2024 - 9:11 Para compartilhar:

O Internacional, através do vice de futebol José Olavo Bisol, confirmou que renovará o contrato do zagueiro Gabriel Mercado. O defensor passou recentemente por uma cirurgia para reparar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em Buenos Aires, na Argentina. O vínculo do atleta com o clube colorado acaba no fim da temporada.

“É um atleta extremamente importante, muito além do que já desempenhou pelo clube, o que nos remete a ter todo respeito por ele, também é uma figura importante para o grupo, na sua liderança, sua forma de agir. Temos tranquilidade que vamos construir a renovação com ele, não quisemos tratar do assunto muito mais em razão da situação que ocorreu, deixá-lo tranquilo em fazer a cirurgia, estar próximo da família”, afirmou o dirigente em coletiva de imprensa.

A renovação com o zagueiro já era esperada até por causa da grave lesão, que o tirou da reta final do Campeonato Brasileiro. No entanto, Bisol destacou a importância do atleta e insinuou que já havia planos para estender o contrato de Mercado, que vinha sendo titular com o técnico Roger Machado. A ideia do dirigente é tê-lo integrado ao elenco assim que voltar da Argentina.

“Perspectiva que seja reintegrado conosco. Tem um histórico físico importante e que consiga atalhar a perspectiva de tempo que se coloca uma lesão dessa natureza e que possa estar à disposição não só fisicamente, mas o quanto antes puder nos ajudar em 2025”, completou.

A expectativa é que Mercado retorne a campo apenas em maio. O defensor está com a família e mandou um recado aos torcedores após passar pelo procedimento cirúrgico. “Correu tudo bem, muito obrigado a todos pelo carinho! Voltarei mais forte”, disse em suas redes sociais.

Sem Mercado, o Inter vem tendo Clayton Sampaio e Vitão como a dupla defensiva. Eles, inclusive, estiveram juntos no empate por 2 a 2 com o Corinthians, no último compromisso no Brasileirão.

O Internacional é o sexto colocado da competição nacional, com 46 pontos, atrás de Botafogo (60), Palmeiras (57), Fortaleza (55), Flamengo (51) e São Paulo (47). O próximo desafio é o clássico com o Grêmio, que acontecerá no dia 19 de outubro, sábado, às 16h, no Beira-Rio, pela 30ª rodada.