Mercado passa a projetar queda de 0,50pp da Selic em setembro, aponta Focus

O mercado financeiro passou a projetar queda de 0,50 ponto porcentual da taxa Selic no Comitê de Política Monetária (Copom) de setembro, de 0,25 ponto na semana anterior, conforme a mediana do Sistema de Expectativas de Mercado, base para o Boletim Focus. Para agosto, a expectativa se mantém de que haverá um primeiro corte do juro de 0,25 ponto, de 13,75% para 13,50% ao ano.

Em setembro, portanto, a mediana agora aponta para uma redução a 13,00%, seguida de mais dois recuos de 0,50 ponto porcentual em novembro (12,50%) e dezembro (12,00%). Até a semana passada, a expectativa para a Selic no fim deste ano era de 12,25% ao ano.

Conforme as medianas do Sistema de Expectativas de Mercado, o ritmo de corte de juros segue em 0,50 ponto até a reunião do Copom de junho de 2024, quando a Selic atingiria 10,00%. Nos encontros seguintes, em julho e setembro, o passo seria reduzido, para 0,25 ponto, finalizando o período em 9,50%, patamar que, segundo as medianas, seria mantido até o fim do ano que vem.

Na semana passada, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de junho esclareceu que a maioria do colegiado já vê condições de o ciclo de flexibilização monetária começar de forma “parcimoniosa” no próximo encontro, em agosto, caso o processo de desinflação e reancoragem das expectativas continue.

Com a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de fixar em 3,0% a meta de inflação de 2026 também na semana passada, mesmo nível mantido em 2024 e 2025, as expectativas inflacionárias tiveram nova rodada de descompressão hoje na Focus.

