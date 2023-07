Mercado Pago vai limpar nomes de mais de 1 milhão de clientes no Desenrola

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 18:00 Compartilhe

O Mercado Pago vai limpar os nomes de mais de 1 milhão de clientes na primeira etapa do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas criado pelo governo federal. O número se refere a clientes que tenham dívidas de até R$ 100 com a empresa financeira, controlada pelo Mercado Livre.

Na atual etapa do Desenrola, os bancos e instituições financeiras podem limpar os nomes de clientes que tenham débitos de até R$ 100, o que permite que eles voltem a contrair crédito caso não tenham outras dívidas em cadastros restritivos. A dívida não é perdoada.

Ainda de acordo com o Mercado Pago, em uma segunda etapa, os clientes poderão renegociar dívidas através do aplicativo, com descontos de até 95%, pagamento em até 60 meses e juros a partir de 1,99% ao mês.

Essa renegociação também é parte da atual fase do Desenrola, em que os bancos podem renegociar as dívidas de clientes com renda mensal entre dois salários mínimos e R$ 20 mil. Como incentivo, ganharão créditos fiscais de mesmo valor dos descontos concedidos aos clientes.

“O Mercado Pago celebra estes primeiros resultados que possibilitam essas pessoas a voltarem à atividade econômica, passo importante para organização das finanças”, diz a fintech, em nota.

