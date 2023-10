Mercado Pago ultrapassa os 2,5 milhões de consentimentos no Open Finance

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2023 - 17:01 Compartilhe

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, ultrapassou os 2,5 milhões de consentimentos para o compartilhamento de dados do Open Finance, o sistema de compartilhamento de informações financeiras capitaneado pelo Banco Central.

Isto significa que a instituição recebeu 2,5 milhões de autorizações de clientes para ter acesso a informações da movimentação financeira deles em outras instituições. A diretora de inovação em pagamentos da companhia, Patrícia Leal, afirma que o sistema já tem auxiliado na concessão de crédito.

“Para se ter uma ideia, 80% da originação do crédito de novos vendedores no Mercado Pago já é resultado de análise de dados compartilhados via Open Finance”, diz ela em nota. “Estamos cada vez mais usando tecnologias como Machine Learning e Inteligência Artificial Generativa para ter agilidade no tratamento dos dados compartilhados, utilizando essas informações para oferecer melhores condições em crédito e oferecer serviços personalizados aos nossos clientes.”

A executiva afirma que os clientes já têm percebido as vantagens de compartilhar dados em momentos como o da oferta de crédito. “Sempre acreditamos no poder do Open Finance em empoderar financeiramente os brasileiros, permitindo que as pessoas sejam verdadeiramente donas do seu histórico financeiro e com isso tenham acesso a melhores condições em serviços financeiros”, diz.

Um dos pontos importantes, segundo Leal, é explicar a importância tanto do consentimento quanto da renovação. Cada consentimento do Open Finance tem prazo máximo de 12 meses, e após expirar, precisa ser renovado pelo cliente. Do contrário, os bancos e fintechs com os quais os dados foram compartilhados deixam de ter acesso a eles.

“Neste ano ainda devemos ter uma evolução positiva na forma de renovação, com menos atrito para o usuário. Ou seja, deixando o procedimento simplificado”, diz ela.

O Mercado Pago comunica antes aos clientes que o prazo para essa renovação está próximo.

