Mercado Pago terá na Black Friday cupom de R$ 1.000 e até R$ 14 milhões em descontos

O Mercado Pago vai conceder até R$ 14 milhões em descontos para clientes que fizerem compras no Mercado Livre no período da Black Friday e pagaram através do banco digital. Com cupons de desconto de até R$ 1.000, a fintech se juntará pela primeira vez à campanha da operação de varejo do grupo para data de promoções.

Serão três cupons em dias e horários específicos: um de R$ 500, para compras de no mínimo R$ 700, nesta quinta-feira, 23; outro de R$ 1.000, para compras a partir de R$ 1.200, no sábado, 25; e mais um de R$ 500, com compra de no mínimo R$ 700, na segunda, 27.

Os três cupons serão liberados após o “aperto de mão” dado em programas da TV Globo, nas edições do Encontro de quinta e segunda, e no Altas Horas de sábado. Serão 1.000 cupons, com validade de cerca de um dia. Terão acesso aos descontos os usuários do Mercado Pago que paguem as compras feitas no Mercado Livre com o saldo em conta que possuem no banco digital.

Essa é a primeira vez que as duas marcas unem forças na Black Friday. Até então, o Mercado Pago fazia promoções para os lojistas que fazem cobranças através de suas ferramentas, o que continua a acontecer. O “aperto de mão” entre as operações é parte do esforço do grupo de varejo online para reforçar junto ao público que o Mercado Pago é o banco digital do Mercado Livre.

“Estamos trabalhando há quase dois anos em uma estratégia de aproximação de fintech com commerce varejo”, afirma a vice-presidente de Marketing do Mercado Pago, Pethra Ferraz. “É um momento estratégico de consolidar essa sinergia.”

Segundo Ferraz, o objetivo é aumentar a quantidade de downloads do aplicativo, além da ativação das contas e do cartão de crédito. A primeira meta foi alcançada: os downloads do Mercado Pago atingiram o pico dos últimos 18 meses, de acordo com ela, graças à primeira etapa da campanha, com cupons de R$ 35 a R$ 70.

Neste ano, o Mercado Pago fará o maior investimento em marketing da história, em valor não informado. Na Black Friday, o aporte será cinco vezes maior, de olho na associação ao Mercado Livre.

O grupo passou a associar as duas marcas de forma explícita após detectar que nem todo cliente em potencial sabia que o Mercado Pago era parte do Mercado Livre. Em um mercado extremamente competitivo – o de bancos digitais -, esse reforço faz a diferença, na visão da companhia. Segundo Ferraz, aumentou em 40% junto ao público o conhecimento de que o Mercado Pago faz parte do grupo.

Disposição para comprar

A fintech fez uma pesquisa com usuários seus e do Mercado Livre que mostrou que 50% estão dispostos a gastar mais na data este ano que em 2022. O cartão de crédito é o meio de pagamento campeão na preferência para a Black Friday, com 69% dos entrevistados o escolhendo. O Pix é o predileto de 17%, seguido pelo débito (7%) e outros métodos (7%).

Levantamentos do setor de cartões têm apontado a mesma tendência: na Black Friday, o cartão de crédito segue como forma de pagamento predileta, graças à facilidade de uso em compras pela internet. Entretanto, o Pix vem ganhando espaço, em especial entre clientes que antes pagavam as compras via boleto. O débito, alvo de um esforço do setor para facilitar seu uso online, mantém público fiel.

O Mercado Pago aponta ainda que as três categorias mais buscadas pelos clientes brasileiros incluem eletrodomésticos, eletrônicos e celulares e moda e decoração. O levantamento ouviu cerca de 8.000 usuários entre 18 e 22 de setembro.

