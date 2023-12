Mercado Pago: Reservas, função de gestão financeira, chega a 4 mi de usuários

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 18:11 Para compartilhar:

A ferramenta de gestão financeira do Mercado Pago, Reservas, chegou a 4 milhões de usuários. Espécie de “pasta” em que o cliente pode separar o dinheiro de acordo com determinados objetivos. O produto tem pouco mais de um ano de existência.

“Com pouco mais de um ano, nossa solução já conquistou um grande público por ter um diferencial de render 100% do CDI desde o primeiro dia sem IOF, permitindo o resgate dos valores a qualquer momento”, diz em nota o chefe de banco digital do Mercado Pago, Ignacio Estivariz.

Há 13 tipos diferentes de categorias para as Reservas, e em cada uma delas, o cliente pode fixar o valor final e o intervalo de tempo em que espera chegar a ele. Estivariz afirma ainda que nesta semana, foram incluídas três sugestões: festas de final de ano, compra de presentes e férias.

Dados internos do Mercado Pago apontam que os usuários preferem personalizar as categorias, e que as cinco mais criadas são de emergência, compra ou aluguel de moradia, compra de carro, casamento e lua de mel e viagens. “Identificamos também um crescimento de quase 4x no saldo total das reservas entre janeiro e novembro deste ano”, disse Estivariz.

O banco digital também afirma que os usuários que começaram a usar a função fazem ao menos um novo depósito por semana, e que o saldo de quem usa a Reservas aumenta o dobro em relação aos que não a utilizam.

