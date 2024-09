Mercado Pago faz primeira emissão de letras financeiras e capta R$ 1 bilhão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 17:10 Para compartilhar:

O Mercado Pago finalizou a emissão de R$ 1 bilhão em letras financeiras (LFs), na primeira vez em que recorreu a esse instrumento de captação. São duas séries de R$ 500 milhões cada, sendo a primeira com vencimento em dois anos e taxa de CDI + 0,50% ao ano; e a segunda com prazo de três anos, e remuneração de CDI + 0,60% ao ano.

De acordo com a fintech do Mercado Livre, a demanda superou em 2,7 vezes o volume ofertado. Os recursos serão aplicados no crescimento das atividades junto a pessoas físicas e jurídicas, em frentes como crédito, processamento de pagamentos e capital de giro.

Com a emissão, a empresa também diversifica as fontes de captação e alonga os seus passivos. A operação, emitida pela Mercado Crédito SCFI, foi coordenada pelo Itaú BBA, e vem após a captação de cotas de um fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) em julho, também de R$ 1 bilhão.

“Conseguimos ampliar a visão dos investidores institucionais sobre o Mercado Pago para além do negócio de meios de pagamento, que agora compreendem os diferenciais do nosso banco digital por fazer parte do ecossistema Mercado Livre”, diz em nota o diretor sênior de tesouraria do Mercado Livre e do Mercado Pago no Brasil, Lourenço Cassandre.

Segundo ele, a fintech deve realizar novas emissões no futuro, diante do rápido crescimento e da percepção de que há apetite por parte dos investidores.