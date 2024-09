Mercado Pago anuncia entrada em software de gestão para PMEs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2024 - 16:51 Para compartilhar:

O Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, vai passar a oferecer sistemas de gestão de caixa e negócio para pequenas e médias empresas. A companhia afirma que estes clientes sentem a necessidade de centralizar as ferramentas de gestão com um único fornecedor, o que cria complementaridade com os negócios bancário e de adquirência que a fintech já oferece.

“Depois de vender, a empresa precisa ter uma gestão mais eficiente”, disse a vice-presidente sênior de adquirência do Mercado Pago, Paula Arregui em coletiva de imprensa durante o Meli Experience, evento promovido pelo Mercado Livre em São Paulo.

De acordo com ela, a ferramenta permitirá a gestão de vendas feitas pelos comerciantes em diversos canais, e será aberta a vendas que acontecem tanto dentro quanto fora do Mercado Livre. Isso inclui aquelas cujo pagamento não for processado pela fintech.

O sistema de gestão foi pensado para PMEs e funcionará em blocos, começando com as vendas do Mercado Pago e, gradualmente, integrando demais meios de processamento e canais. Além disso, incluirá a gestão de marketing e promoções do vendedor e do sistema de gestão de relacionamento com clientes (CRM, na sigla em inglês).

A ferramenta também permitirá a impressão de notas fiscais pela maquininha de cartão.

O executivo que lidera a área de Pagamentos para PMEs do Mercado Pago, Daniel Davanço, afirmou que pesquisas feitas pela companhia mostram que ter um parceiro único é uma demanda das empresas, diante da complexidade de lidar com temas como fluxo de caixa. “São os temas que mais geram complexidade, mais trabalho para esse empreendedor”, destaca.