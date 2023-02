Mercado melhora projeções para resultado primário e dívida bruta em 2023 e 2024, mostra Prisma

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/02/2023 - 11:16 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O mercado financeiro melhorou suas projeções para o resultado primário e a dívida bruta do governo em 2023 e 2024, mostrou relatório Prisma Fiscal para fevereiro divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Fazenda.

De acordo com o documento, que capta projeções de agentes de mercado para as contas públicas, a mediana das expectativas para o resultado primário do governo central em 2023 ficou em déficit de 109,64 bilhões de reais, ante saldo negativo de 125,99 bilhões de reais projetado no mês anterior.

Essa mudança foi resultado de revisão para cima nas estimativas de receita para o período, a 1,91 trilhão de reais, contra 1,89 trilhão em janeiro. Já as despesas foram revisadas para baixo, a 2,01 trilhões, de 2,02 trilhões antes.





Para 2024 também houve melhora nos prognósticos de resultado primário, a rombo de 96,15 bilhões de reais, contra déficit de 118,58 bilhões estimado em janeiro. As receitas líquidas para o período foram projetadas em 2,03 trilhões de reais no mais recente Prisma, contra 2,00 trilhões antes. A previsão para os gastos do ano que vem, por sua vez, subiu moderadamente, a 2,13 trilhões de reais, ante 2,12 trilhões.

Os analistas consultados pela pasta reduziram a previsão para a dívida bruta do governo geral em 2023 para 78,30% do Produto Interno Bruto (PIB), ante 79,10% na pesquisa de janeiro. Para 2024, a estimativa está em 80,71%, contra 82,40% na pesquisa anterior.

(Por Luana Maria Benedito)

