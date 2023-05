Mercado Livre tem lucro líquido de US$ 201,4 mi no 1º trimestre, alta anual de 208,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/05/2023 - 19:02 Compartilhe

O Mercado Livre encerrou o primeiro trimestre de 2023 com lucro líquido de US$ 201,4 milhões, 208,5% acima do apresentado um ano antes. No período, sua receita total alcançou US$ 3 bilhões na América Latina, crescimento de 58,4%, em moeda constante, e de 35,1% em dólar na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os três principais mercados mantiveram o crescimento da receita em dólar na comparação anual, com o México avançando 62%, Argentina 39% e o Brasil 26% – País que representa 52% da receita líquida da companhia.

O resultado operacional foi de US$ 340 milhões na América Latina, com margem de 11,2% e crescimento de 145,0% em dólar. O resultado operacional em dólar cresceu mais de 200% no México, 70% no Brasil e 57% na Argentina.

A receita líquida do negócio de “commerce” aumentou 53,9% em moeda constante, e 31,2% em dólares na comparação anual, para quase US$ 1,7 bilhão.

Já a receita líquida de fintech atingiu quase US$ 1,4 bilhão, crescimento de 40,1%, em dólar, e 64,3% em moeda local.

