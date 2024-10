Mercado Livre eleva em 50% investimento em marketing na Black Friday deste ano, ante 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2024 - 17:03 Para compartilhar:

O Mercado Livre vai conceder mais de R$ 40 milhões em cupons de desconto e aumentará em 50% o seu investimento em marketing durante o período da Black Friday deste ano, em comparação ao valor investido em 2023. O montante total, contudo, não foi informado.

“Em 2023, nós atingimos um crescimento superior ao mercado e planejamos seguir neste ritmo. Ao longo deste ano, já tivemos quatro meses de vendas equivalentes a Black Friday 2023 e acreditamos em um cenário ainda mais promissor e conectado às expectativas do consumidor”, disse a diretora sênior de Marketplace do Mercado Livre, Roberta Donato.

Já o Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, vai oferecer 75% mais cupons do em 2023, o que representa um investimento de cerca de R$ 15 milhões.

Segundo a vice-presidente de Marketing do Mercado Pago para América Latina, Pethra Ferraz, o foco este ano está em oferecer vantagens e descontos para usuários do próprio ecossistema. “Vamos reforçar que o Mercado Pago é a melhor opção para aproveitar a Black Friday junto ao maior e-commerce da América Latina”, afirmou Ferraz.

As ações do Mercado Pago acontecerão ao longo do mês de novembro com promoções exclusivas para pagamento com cartão de crédito, linhas de crédito e saldo em conta. Além disso, pela primeira vez em uma Black Friday os usuários terão a oportunidade de experimentar a nova ferramenta do banco digital para análise de crédito em tempo real.

Intenção de compra

Uma pesquisa realizada pelo Mercado Pago entre os dias 1º e 15 de outubro, com 27 mil usuários da fintech e do Mercado Livre, mostrou que 85% dos entrevistados pretendem comprar na Black Friday deste ano, aumento de 5 pontos porcentuais (p.p.) em relação ao mesmo período de 2023.

Entre as categorias mais buscadas estão Eletrodomésticos, Casa & Decoração e Eletrônicos, com destaque para o segmento de Beleza, que subiu duas posições no ranking de preferência, reforçando a crescente procura pela categoria na plataforma.

Os hábitos de pagamento para a data também foram destaque no estudo do Mercado Pago: 54% dos consumidores pretendem usar cartão de crédito para pagar as compras, com 32% optando por parcelamentos em até 3 vezes. O resultado reflete alta de 4 p.p ante um ano antes, indicando a preferência por pagar as compras em curto prazo.

Mesmo com os participantes optando por parcelamento menor, há tendência de aumento no tíquete-médio para a Black Friday 2024. De acordo com a pesquisa, 25% dos entrevistados planejam gastar mais de R$ 2 mil, alta de 2 p.p. ante o mesmo período de 2023. Enquanto isso, outros 27% pretendem gastar entre R$ 1 mil e R$ 2 mil, um avanço de 7 p.p. ante o ano passado.