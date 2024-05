Mercado Livre é o novo patrocinador oficial da Copa América 2024

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/05/2024 - 3:26 Para compartilhar:

O Mercado Livre e a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), entidade responsável por toda a administração do futebol na América do Sul, anunciam mais um acordo de parceria. O e-commerce líder na América Latina é o novo Patrocinador Oficial da CONMEBOL Copa América 2024, torneio de seleções que será disputado nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho a 14 de julho.

O acordo histórico reforça o compromisso da empresa em investir cada vez mais no cenário esportivo e visa fortalecer seu compromisso em contribuir para a construção de um legado duradouro, criando conexões autênticas alinhadas aos seus valores fundamentais.

“O Mercado Livre escolheu apoiar a CONMEBOL Copa América USA 2024™porque reconhecemos o papel central que o futebol desempenha na vida das pessoas na América do Sul”, afirma Sean Summers, CMO do Mercado Livre. “Assim como no esporte mais popular da região, vemos uma conexão intrínseca com nossos valores de inclusão, diversidade e conexão com milhões de usuários. Estamos comprometidos em oferecer experiências valiosas e autênticas, não apenas no comércio eletrônico, mas também no apoio ao esporte que tanto amamos”, acrescentou.

O investimento anunciado consiste em ativações da marca e promoções em partidas da competição, além de ampliar a parceria entre Mercado Livre e CONMEBOL, que passa a ser patrocinador de todas as competições organizadas pela entidade, incluindo CONMEBOL Libertadores (masculino e feminina), CONMEBOL Sul-Americana e CONMEBOL Recopa.