Mercado livre de energia cresce 6% e movimenta R$ 134 bi em 2019, diz Abraceel

O mercado livre de energia elétrica cresceu 6% em 2019 e movimentou R$ 134 bilhões, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 13, pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel). De acordo com a entidade, o preço da energia para os consumidores livres representou uma economia de 34%.

“O mercado livre de energia no Brasil tem hoje 324 comercializadores registrados na CCEE-Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e fecha 2019 com 6.870 consumidores”, informou a Abraceel em nota.

Segundo o presidente da Abraceel, Reginaldo Medeiros, 80 milhões de consumidores poderiam se beneficiar dessa economia nas contas de energia elétrica se houvesse uma abertura total do mercado, o que significaria uma economia de R$ 12 bilhões.

“Mesmo que a abertura atingisse hoje somente a parcela do setor produtivo que ainda está fora desse mercado, já teríamos uma redução de R$ 7 bilhões nessas contas corporativas e poderíamos gerar no Brasil algo em torno de 420 mil postos de trabalho”, disse Medeiros, criticando o fato do Brasil ser um dos últimos países do mundo a abrir totalmente o mercado de energia.

Ainda de acordo com a entidade, nos últimos 10 anos foram economizados mais de R$ 200 bilhões de reais nas contas de energia dos consumidores que já são livres no Brasil.