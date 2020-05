Mercado italiano de carros novos despenca em abril

O número de emplacamentos de carros na Itália caiu 97,55% em abril em comparação com o ano passado, com apenas 4.279 unidades emplacadas em plena crise do novo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira (4) o ministério italiano dos Transportes.

Em março, a queda tinha sido de 85,42% comparativamente com o ano passado.

O mercado de seminovos também despencou 93,60% em abril, após cair 62,33% em março.

“Se consideramos que os emplacamentos de abril representam cerca de 9% dos de um ano inteiro, ao projetar estas cifras em um ano, teremos um volume análogo ao de 1949”, estima o Centro de Estudos Promotor, admitindo o caráter excepcional das cifras de março e de abril relacionadas com a paralisação das linhas de montagem pela pandemia do novo coronavírus.

Este centro destaca que o índice de confiança das concessionárias de veículos, que abriram as portas nesta segunda-feira na Itália, está no nível mais baixo.

“Para voltar à normalidade falta uma tratamento de choque”, concluiu Gian Primo Quagliano, presidente do Promotor, que insiste na importância dos incentivos para promover a compra de veículos novos tradicionais.

O mercado automobilístico italiano está em dificuldades há dois anos. Os emplacamentos caíram 3,11% em 2018, antes de melhorar 0,29% em 2019.

O setor, que conta sobretudo com Fiat Chrysler (FCA), assim como as marcas de luxo Ferrari, Lamborghini e Alfa Romeo e muitos fabricantes de componentes, representa 5,6% do PIB italiano e emprega 250.000 pessoas, segundo um relatório do centro de estudos da Fondazione Ergo, publicado em 2019.

O grupo FCA anunciou nesta segunda uma queda de 96,3% de suas vendas em abril.