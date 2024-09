Mercado intensifica chances de relaxamento menos agressivo pelo Fed em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2024 - 14:15 Para compartilhar:

O mercado financeiro intensificou no período da tarde desta sexta-feira, 6, chances de relaxamento monetário menos agressivo pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2024, conforme investidores digerem dados do payroll (relatório de emprego) dos Estados Unidos e comentários dos dirigentes do BC norte-americano John Williams, Austan Goolsbee e Christopher Waller.

Por volta das 13h30 (de Brasília), a probabilidade de uma redução de apenas 25 pontos-base (pb) pelo Fed em setembro acumulava 75% das apostas, de 61% no fim da manhã e 50% logo após a divulgação do payroll, conforme ferramenta de monitoramento do CME Group.

Já a chance de um corte de 50 pb caiu para 25%, de 39% no fim da manhã e 50% logo após o payroll. Antes dos dados, essas probabilidades acumulavam 57% e 43% da precificação do mercado, respectivamente.

O mercado também reduziu consideravelmente as apostas por relaxamento monetário agressivo do Fed até dezembro, ampliando novamente a vantagem da chance de redução acumulada de 100 pb como a mais provável.

No horário citado, essa probabilidade tinha 40,5% das apostas, comparado a 38,2% no fim da manhã e 32,9% logo após o dado.

Já a chance de redução acumulada de 125 pb soma 38,6% das apostas – mais do que o registrado no fim da manhã (37,6%), mas bem abaixo da porcentagem alcançada após o payroll (41,3%).