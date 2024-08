Mercado de trabalho e atividade têm divergido da previsão de desaceleração, afirma BC na ata

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 8:35 Para compartilhar:

A ata do mais recente encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que manteve a Selic em 10,50% ao ano destacou que há surpresas com os dados de mercado de trabalho e atividade econômica, sobretudo o consumo das famílias, que estão divergindo do cenário de desaceleração previsto.

“Além disso, houve nova elevação das projeções de inflação para o horizonte relevante de política monetária, não obstante nova elevação na trajetória da taxa Selic extraída da pesquisa Focus. De forma análoga, as expectativas de inflação apresentaram desancoragem adicional desde a reunião anterior”, pondera a ata, divulgada na manhã desta terça-feira.

O documento pontua que o cenário externo se mantém adverso, citando a incerteza sobre os impactos e a extensão da flexibilização monetária nos Estados Unidos.

“O Comitê avalia que as conjunturas doméstica e internacional exigem ainda maior cautela na condução da política monetária. Em particular, os impactos inflacionários decorrentes dos movimentos das variáveis de mercado e das expectativas de inflação, caso esses se mostrem persistentes, corroboram a necessidade de maior vigilância”, diz a ata.