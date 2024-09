Mercado de trabalho, atividade e inflação sugerem aterrissagem suave nos EUA, diz Yellen

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 14:34 Para compartilhar:

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta quinta-feira, 26, que os dados do mercado de trabalho, inflação e crescimento sugerem que o país está a caminho de uma aterrissagem suave. Em entrevista à CNBC, Yellen afirmou que há “um pouco mais de folga agora no mercado de trabalho” do que o anteriormente. Citando que ainda há alguns riscos na trajetória de inflação, a secretária disse que a última milha é em relação aos custos de moradia. Mas os custos de moradia devem cair mais.

Para Yellen, os comentários, projeções e expectativas de membros do Fed mostram que as taxas de juros cairão mais. “Com o avançar do tempo, se seguirmos nesse caminho, as taxas vão declinar para o patamar neutro”, afirmou Yellen, que citou que o ritmo em que se dará esse alívio é um tema que cabe ao Banco Central dos EUA.

Em relação ao endividamento dos EUA, a secretária do Tesouro afirmou que, no futuro, será necessário reduzir o déficit e disse que o orçamento para 2025 apresentado pelo presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris embute uma “substancial” redução do déficit.

Yellen disse ainda que os bancos norte-americanos estão bem capitalizados. Mesmo assim, a secretária do Tesouro afirmou que há muito esforço canalizado sobre como fortalecer a janela de liquidez e acesso à janela de redesconto do Federal Reserve.