Mercado de Fiagro cresceu 153% em 12 meses e 3,7% de março a junho, diz CVM

Estadão Conteúdo 23/08/2024 - 17:06

Rio, 23 – O mercado de Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) cresceu 153% nos 12 meses encerrados em junho de 2024, alcançando patrimônio líquido de R$ 37,3 bilhões. De março a junho de 2024, o avanço foi de 3,7%.

As informações fazem parte da 7ª Edição do Boletim CVM Agronegócio, elaborado pela Superintendência de Securitização e Agronegócio (SSE) da autarquia e divulgado nesta sexta-feira, 23. O boletim tem periodicidade trimestral.

Em junho, o número de Fiagro operacionais era de 115, avanço de 67% em 12 meses. A categoria Fiagro-Imobiliária representa 44% do quantitativo total, e 48% do patrimônio líquido total. Na composição da carteira, CRI (Certificados de Recebíveis do Imobiliário) e CRA Certificados de Recebíveis do Agronegócio) aparecem como o principal ativo investido, com 48%.

O boletim informa ainda que o mercado de (CRA) cresceu 0,9% de março a junho, a R$ 141,2 bilhões.

Conforme o estudo, o volume financeiro total do mercado de capitais (renda fixa, renda variável e fundos de investimento) avançou 8,9%, a R$ 14,97 trilhões, no período de 12 meses encerrado em junho de 2024. De março a junho de 2024, o incremento foi de 1,7%.

O volume financeiro do agronegócio no mercado de capitais, nos últimos 12 meses – de junho de 2023 a junho de 2024 – cresceu 19,5%, alcançando R$ 509,59 bilhões. De março a junho de 2024, o incremento foi de 3,4%.

Assim, no último trimestre, a fatia do mercado de capitais correspondente ao agronegócio aumentou em 1,7%, saindo de uma representação de 3,3% do total em março de 2024 para uma representação de 3,4% do total em junho de 2024. Em 12 meses, o crescimento foi de 9,8%.