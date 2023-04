Mercado da China fecha em alta antes de feriado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/04/2023 - 7:34 Compartilhe

XANGAI (Reuters) – As ações da China subiram nesta sexta-feira, antes de uma esperada alta recorde de viagens durante o feriado do Dia do Trabalho, com as ações de tecnologia da informação e finanças liderando os ganhos.







O sentimento do investidor também melhorou depois que a reunião de decisão do Politburo realizada nesta sexta-feira disse que a política fiscal proativa deveria ser intensificada.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,02%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,14%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,27%.

Na semana, o índice CSI 300 ficou pouco alterado, enquanto o Hang Seng caiu 0,9%.

“O sentimento do investidor se estabilizou um pouco à medida que a recuperação do consumo continua no caminho certo e as preocupações com o ressurgimento do Covid-19 diminuem”, disse o Morgan Stanley em nota.

As autoridades calculam que 19 milhões de viagens serão feitas pela vasta rede ferroviária da China no sábado, o primeiro de cinco dias de feriado, o que seria o maior número de viagens ferroviárias feitas em um único dia na história do país.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,40%, a 28.856 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,27%, a 19.894 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,14%, a 3.323 pontos.







. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,02%, a 4.029 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,23%, a 2.501 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,09%, a 15.579 pontos.







. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,35%, a 3.270 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,23%, a 7.309 pontos.







