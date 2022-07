Mercado bilionário: Saiba 7 celebridades que têm negócios no ramo da maconha

Extremamente lucrativa e em constante expansão, a indústria da maconha e de produtos derivados tem atraído cada vez mais investidores, incluindo celebridades, nos países onde é legalizada. No Brasil, o cultivo, consumo e distribuição da substância permanecem proibidos. O tema voltou a ser discutido nesta terça-feira (19), após o rapper Filipe Rett ser conduzido pela polícia e autuado por posse de drogas por ter distribuído maconha para seus convidados em sua festa de aniversário.

Nos lugares onde é legalizada, essa fatia de mercado movimenta quantias bilionárias. Nos Estados Unidos, o mercado da cannabis movimentou US $30 bilhões em 2022, e, segundo dados da Grand Views Research, esse valor deverá crescer 14.9% até 2030. A planta é usada em cosméticos, medicações, alimentos e bebidas, além de ser vendida in natura.

Com todo esse potencial, é de se esperar que tal mercado atraia muitos interessados, inclusive nomes bem conhecidos do show business. Eles se autointitulam “cannapreneurs”, uma mistura da palavra “cannabis” e “entrepreneurs” (empreendedores). Conheça algumas celebridades que estão lucrando com esse novo mercado:

Kourtney Kardashian

A irmã mais velha da poderosa família Kardashian, Kourtney lançou um sérum com canabidiol para tratamentos de skincare em 2019, pela sua empresa Poosh. Seu marido Travis Barker, baterista da banda Blink-182, também tem uma empresa canábica chamada Barker Wellness Company.

Snoop Dogg

O famoso rapper é conhecidamente usuário de cannabis há muitos anos, antes mesmo da legalização da substância acontecer nos EUA. Desde 2015, o cantor tem uma empresa chamada Leafs by Snoop, que vende flores de cannabis, concentrados e alimentos que contém a erva.

Martha Stewart

Muito amiga de Snoop Dogg, a famosa apresentadora de televisão americana também atua na indústria da cannabis desde 2020. Em colaboração com a Canopy Growth, sua linha oferece suplementos com óleo de canabidiol, conhecido por seus efeitos calmantes, em balas, gels, e até produtos para pets.

Mike Tyson

Um dos nomes mais conhecidos do mundo canábico, o lutador Mike Tyson sempre foi transparente sobre como a maconha o ajudou a superar seu vício em drogas como cocaína e o reergueu depois de muitos problemas relacionados à adicção. Sua empresa Tyson Ranch vende flores de cannabis e produtos derivados.

Chelsea Handler

A famosa comediante americana desenvolveu, junto a umas das maiores empresas do ramo na Califórnia chamada NorCal Cannabis, três linhas de vapes, comestíveis e até máscara facial, todos focados no bem estar feminino.

Seth Rogen

É difícil pensar no ator, diretor e comediante Seth Rogen sem pensar em cannabis. Além de aparecer utilizando a substância em vários filmes que participa, ele também é um empreendedor do ramo. Sua empresa se chama Houseplant e é um projeto colaborativo com a gigante canadense Canopy Growth. Além de produtos, eles também se focam na educação das pessoas em relação à planta.

Kristen Bell

Conhecida por seus papéis em “Good place”, da Netflix, e do clássico teen ‘Veronica Mars’, a atriz Kristen Bell lançou sua própria empresa Happy Dance, que foi desenvolvida em parceria com Lord Jones, uma das líderes do mercado de canabidiol. A empresa vende produtos de skincare.