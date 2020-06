Mercadão de Madureira volta a funcionar hoje no Rio

Um dos principais centros comerciais da zona norte do Rio de Janeiro, o Mercadão de Madureira volta a funcionar hoje (16) como parte do processo de reabertura econômica da cidade. A Vigilância Sanitária fez ontem (15) uma vistoria no local e orientou os comerciantes.

A volta ao funcionamento terá as mesmas restrições aplicadas aos shopping centers, como, por exemplo, horário reduzido (das 9h às 17h) e distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas.

Como se trata de um shopping popular, ou seja, um híbrido entre shopping center e centro comercial, a reabertura servirá como um teste para a volta das lojas de rua, galerias e outros centros comerciais, o que está previsto para a fase 3 do Plano de Reabertura das atividades econômicas da cidade, no início de julho.

Amanhã (17), com o início da fase 2 do Plano de Retomada, serão permitidas também as competições em centros esportivos, mas ainda sem público.

