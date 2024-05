Mercadante: Se FAT tiver rombo, podemos antecipar recursos a partir de 2026

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 18:28 Para compartilhar:

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social poderá ser acionado para devolver recursos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), caso o fundo tenha um rombo. No entanto, esse gatilho só seria possível a partir de 2026, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Mesmo assim, uma intervenção do Tesouro Nacional poderia manter a capacidade do banco para concessão de crédito, acrescentou Mercadante.

“Se o FAT tiver rombo na conta, podemos ser chamados a antecipar recursos, isso só se coloca a partir de 2026. Se isso acontecer, o Tesouro pode cobrir e manter o BNDES com seu funding“, afirmou, durante coletiva de imprensa para anunciar o resultado da instituição no primeiro trimestre.

Os recursos do FAT são usados para bancar despesas como o pagamento do seguro-desemprego, abono salarial e funding do BNDES. Porém, a reforma da Previdência, aprovada em 2019, permitiu a inclusão dos gastos previdenciários na lista de obrigações do fundo.

Mercadante frisou que a instituição vem operando de maneira prudente e está recompondo caixa, com crescimento sólido no lucro e no patrimônio líquido, além de inadimplência em queda. “Estamos bastante prudentes”, disse Mercadante.