Mercadante defende BNDES como ‘Eximbank’, financiando o comércio exterior

Rio, 6 – O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, defendeu nesta segunda-feira, 6, no discurso de posse na instituição de fomento, a atuação do banco como “Eximbank”, financiando o comércio exterior. Presente à cerimônia de posse, no Rio, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também defendeu essa atuação, citando inclusive o financiamento às exportações de serviços de engenharia, ou seja, obras no exterior.





Mercadante, por sua vez, foi cuidadoso ao associar o financiamento ao comércio exterior ao apoio do BNDES à indústria, ou seja, focado nas exportações de bens.

“Uma dimensão estratégica para o desenvolvimento são as exportações. O Brasil é a fazenda do mundo, mas não pode ser só a fazenda. Produtos industriais de alto poder agregado são importantes”, afirmou Mercadante, citando os financiamentos à Embraer como um caso de sucesso.

“O BNDES deve apoiar o pré-embarque e o pós-embarque das exportações de produtos”, completou o novo presidente do BNDES.





Ao tratar do foco na indústria, Mercadante criticou a redução da participação dos projetos industriais no total dos desembolsos do BNDES e disse que, antes da crise das dívidas externas, que abateu os países da América Latina no início dos anos 1980, a indústria brasileira era maior do que as indústrias da China e da Coreia, juntas.

Mercadante citou ainda o foco de sua gestão nas empresas de menor porte, na educação e na digitalização.

