Mercadante: 2ª linha será para MEI, micro, pequeno e médio empresário

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou nesta segunda-feira, 17, além de uma nova linha em dólar para financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas, uma segunda linha para MEI, micro, pequenos e médios empresários, ancoradas pelo Programa Emergencial de Acesso a Crédito (FGI PEAC).

“O BNDES vai ajudar, assim, a garantir risco. Essas linhas não terão pressão sobre Tesouro, porque serão com taxa TLP. Estamos discutindo outras taxas, além da TLP, com o Congresso, mas ainda não tivemos retorno”, comentou Mercadante em evento realizado em Brasília (DF). “Temos procurado novos caminhos para crédito em um momento de certa falta de confiança para setor (do agronegócio)”, continuou, em referência a questionamentos da comunidade internacional sobre o desmatamento no País associado à atividade agropecuária.







Mercadante pontuou que a segunda linha de crédito anunciada também é destinada a exportadores, porém com foco na indústria e em serviços.

Participam do anúncio o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o assessor especial da Agricultura, Carlos Ernesto Augustin, o diretor financeiro e de crédito digital para MPMEs do BNDES, Alexandre Abreu, o diretor de crédito à infraestrutura ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o secretário-executivo adjunto do Ministério da Agricultura, Luiz Rodrigues. Fávaro, que se encontra em Londres, na Inglaterra, para evento do setor, participa do evento de forma virtual.

