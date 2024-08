Mentor do 11 de setembro fecha acordo de confissão de culpa e evitará a pena de morte

Diego Ferroni Diego Ferron - https://istoe.com.br/author/diego/ 01/08/2024 - 1:31 Para compartilhar:

O suposto mentor dos ataques terroristas de 11 de setembro e outros dois terroristas detidos na Baía de Guantánamo serão poupados da pena de morte, segundo um acordo com promotores.

O anúncio não foi bem recebido pelas famílias das vítimas, que aguardavam ansiosamente a conclusão do caso há quase 24 anos, muitas das quais sentiam que a morte era a única punição apropriada para os perpetradores dos ataques hediondos.

Um porta-voz do Escritório de Comissões Militares, que está processando o caso, confirmou que havia firmado acordos pré-julgamento com Khalid Sheikh Mohammed, o principal arquiteto acusado dos ataques da Al Qaeda, e dois supostos co-conspiradores, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin Attash e Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, todos detidos na prisão militar dos EUA na costa de Cuba desde 2003.

“Em troca da remoção da pena de morte como uma possível punição, esses três acusados ​​concordaram em se declarar culpados de todos os crimes imputados, incluindo o assassinato das 2.976 pessoas listadas na folha de acusação”, disse uma carta assinada pelo Contra-Almirante Aaron C. Rugh, promotor-chefe, e enviada às famílias das vítimas na quarta-feira (31).

A notícia de que a pena de morte não estava mais sobre a mesa para os suspeitos, cujas supostas ações mataram quase 3.000 pessoas no pior ataque terrorista em solo americano na história americana, foi um soco no estômago para as famílias das vítimas .

A policial aposentada Kathy Vigiano, esposa do detetive Joseph Vigiano do NYPD, que foi morto em 11/9, disse: “Estou com raiva e desapontada que combatentes inimigos que mataram milhares de americanos em nossa terra agora podem explorar o sistema judicial dos EUA em seu benefício, recebendo apoio dos contribuintes americanos para abrigo, alimentação e assistência médica pelo resto de suas vidas.”

As audiências de confissão de culpa, para acusações que incluem assassinato e conspiração, podem ocorrer já na semana que vem. A carta da promotoria revelou que os suspeitos de terrorismo também concordaram em responder a quaisquer perguntas que os familiares das vítimas tenham “sobre seus papéis e razões para conduzir os ataques de 11 de setembro”.

Foi dito aos familiares que eles poderiam enviar perguntas que seriam encaminhadas aos homens por meio de seus advogados de defesa e respondidas em até 90 dias. Não se sabe onde os homens seriam encarcerados após suas confissões.

Os réus são acusados ​​de fornecer treinamento, apoio financeiro e outra assistência aos 19 terroristas que sequestraram aviões de passageiros e os lançaram contra o World Trade Center, o Pentágono e um campo em Shanksville, Pensilvânia, em 11 de setembro de 2001.

Mohammed teria proposto a ideia dos ataques a Osama bin Laden em 1996. O terrorista nascido no Paquistão é acusado de desempenhar um papel fundamental no planejamento, incluindo o treinamento de alguns dos sequestradores no Paquistão e no Afeganistão.

Ele foi capturado no Paquistão em março de 2003 e interrogado em prisões secretas da CIA, tendo sido submetido a afogamento simulado 183 vezes, o que, segundo os advogados, constitui tortura e deve tornar qualquer depoimento que ele tenha prestado inadmissível.

Bin Attash supostamente forneceu treinamento essencial para sequestradores terroristas, incluindo aulas de combate corpo a corpo, bem como conduziu pesquisas meticulosas sobre horários de companhias aéreas. Nascido na Arábia Saudita, ele perdeu parte da perna direita lutando contra a Aliança do Norte no Afeganistão, onde se juntou à jihad aos 14 anos junto com seu irmão mais velho, que foi morto na batalha.

Al Hawsawi é um cidadão da Arábia Saudita encarregado de ajudar sequestradores com seus preparativos de viagem e finanças. Ele foi capturado no Paquistão junto com Mohammed em 1º de março de 2003.