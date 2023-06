Edda Ribeiroi Edda Ribeiro https://istoe.com.br/autor/edda-ribeiro/ 30/06/2023 - 14:45 Compartilhe

Jornais de vários países estão repercutindo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por atacar a credibilidade das eleições no Brasil. O militar fica inelegível pelos próximos oito anos, podendo se candidatar somente em 2030. Na imprensa internacional, Bolsonaro é chamado de ultradireitista, e tem termos como golpe e mentiras relacionados a seu nome.

Resumo

A imprensa internacional está repercutindo a decisão do TSE que tornou Jair Bolsonaro inelegível;

Bolsonaro é citado como ultradireitista em uma das publicações;

O ex-presidente também foi chamado de ‘Trump dos Trópicos’ em um jornal estadunidense.

A agência Associated Press, por exemplo, afirmou que o agora ex-político foi barrado pelo TSE foi abuso de poder e por lançar ‘dúvidas infundadas sobre o sistema de votação eletrônica do país’. O The New Your Times destacou a decisão afirmando que o Tribunal desferiu ‘um golpe significativo no movimento de extrema direita do país’.

No britânico The Guardian, o ex-presidente aparece em um foto sorrindo, com o título da matéria destacando sua condenação por ‘mentiras’. “O futuro político do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro foi posto em dúvida depois que os juízes eleitorais o proibiram de concorrer ao cargo por oito anos por abusar de seus poderes e vender “mentiras imorais” e “terríveis” durante a eleição amarga do ano passado”, informa o texto.

Já no Washington Post, a reportagem indica que o militar sabia que as acusações eram falsas. “Como presidente, o “Trump dos Trópicos” repetidamente afirmou sem provas que os sistemas de votação no maior país da América Latina eram vulneráveis ​​a fraudes”, reforçou o jornal.

