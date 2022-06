Mentes brilhantes que fazem acontecer A extraordinária história de Tiago Oliveira, um empreendedor que começou a investir com R$15 reais e hoje tem um negócio reconhecido no país.



Tiago Oliveira, 34 anos, nascido numa invasão, no Jardim Nova Esperança em Goiânia, casado, pai de dois filhos, empreendedor desde os 11 anos, iniciou sua vida empreendedora com R$15 reais, vendendo abacaxi e desde então não parou até entender seu propósito de vida: “Esse foi o pontapé inicial para um negócio que até hoje reflete em muitas das habilidades que me sobressaio. Meu tio, Aparecido, me ensinou a arte da negociação, com pouca idade aprendi a empreender, compramos R$100 reais de abacaxi com apenas R$15 reais, valor que foi investido pelo meu tio e daquele dia em diante nunca mais deixei de ser empreendedor”, disse.

O empreendedorismo e as oportunidades transformaram a vida de Tiago, o que o tornou um dos nomes do projeto ‘Mentes Brilhantes’, no qual descreve histórias de empreendedores de sucesso, relatos de superação, resiliência e determinação, nomes que inspiram pessoas através de exemplos de vida.

“Fui abandonado pelo meu pai biológico no dia que nasci (já o perdoei e hoje somos ótimos amigos). Vivíamos eu e minha mãe, num ambiente sem os recursos básicos de dignidade humana. Me tornei um ser humano inconformado a viver naquelas condições, ainda criança eu não tinha certeza do que seria, mas sabia que precisava me tornar alguém que pudesse transformar a vida das pessoas. Ganhei dois importantes presentes de Deus: um pai que a partir dos três anos me gerou oportunidades que até então eram improváveis, e aos 16, conheci um projeto de protagonismo do Instituto Ayrton Senna, que representou um marco na minha vida e no meu destino. Me tornei ainda mais determinado, resiliente, mesmo quando as circunstâncias pareciam totalmente desfavoráveis”, declarou.

Em 2021, após uma oração, Tiago conta que recebeu através de um sonho a ideia do aplicativo Bocado. “Me dei conta também que minhas atividades profissionais não me entusiasmavam além do dinheiro. Foi quando mergulhei na tecnologia e no universo da gamificação. Após ter recebido o “download” do projeto do Bocado (um aplicativo que conecta prestadores de serviço a clientes), lembrei da minha infância e do meu desejo de contribuir ativamente para o desenvolvimento da sociedade. Por trás do nosso aplicativo estruturamos um ecossistema voltado para o desenvolvimento dos prestadores de serviço que visa ainda a promoção de uma mudança de cultura na relação prestador/cliente”, destacou.

Com mais de 30 mil clientes e cerca de 2600 prestadores de serviço, seu aplicativo já acumula indicações e citações públicas de algumas personalidades empresariais e artísticas, como por exemplo, o apresentador Ratinho, o multi empresário João Kepler e o humorista Tirullipa, dentre outros.

Sobre sua missão nos negócios, Tiago afirma que quer transformar a vida destes prestadores “Impulsionando a vida de milhões, gerando oportunidades para que eles se tornem empreendedores conscientes de princípios e valores e que tenham acesso a conhecimento de alta performance empresarial”, concluiu.

Para conhecer mais sobre essa ‘mente brilhante’ acompanhe nas redes sociais:

@ tiago.e31 @bocadoapp.oficial e bocado.app

Conheça Antônio Costa, o empreendedor que faturou seu primeiro milhão aos 20 anos de idade.

O empresário Paraense Antônio Costa de Souza, nasceu na cidade de Marabá-PA, tem dois filhos e uma história extraordinária, desde os 5 anos de idade possui uma mente brilhante voltada para o negócio, de forma visionária com apenas 20 anos, teve a chance de conquistar o seu primeiro milhão. Conhecer a trajetória desse jovem empresário é uma forma de se inspirar a alcançar a realização financeira.

“Podemos dizer que, comecei a empreender aos 5 anos de idade com uma mini sinuca que ganhei do meu pai, vi naquilo uma oportunidade de negócio, cobrava para meus colegas jogarem. Com o tempo só aperfeiçoei os serviços oferecendo também um suquinho. Desde muito pequeno fui sonhador, estudioso e dedicado”, disse.

Aos 14 anos, Antônio abriu sua primeira empresa com o nome da mãe, era uma pequena empresa de entregas e serviços de motoboy. “Trabalhava na época como assistente financeiro mirim na empresa japonesa Komatsu do Brasil, todos da empresa falavam japonês, me dediquei e aprendi a língua, e numa oportunidade falei com o presidente que aprovou essa minha iniciativa e ali como um jovem de negócios, pedi autorização para cadastrar minha empresa no sistema de fornecedores da companhia. De lá para cá, trabalhei muito e, aos 20 anos, consegui conquistar o meu primeiro milhão”, declarou.

Antônio Costa é empresário, CEO, produtor, e há 19 anos vem construindo sua carreira com muito trabalho e dedicação, hoje trabalha com diversos segmentos entre eles, empresariando artistas; setor bancário, distribuidora farmacêutica e consultoria. Atualmente, além de São Paulo, possui empresa em Marabá-PA e Chapecó-SC, todas se constituíram como marcas fortes e consolidadas.

A trajetória de Antônio mostra o quão importante é ter foco nos objetivos, correr atrás dos sonhos e não perder as oportunidades ofertadas pela vida. De forma inspiradora, ele relata um dos seus maiores desafios nesse caminho percorrido e prova que o sucesso não reduziu sua inquietação de fazer sempre mais e melhor.

Em trecho, Antônio destaca: “Meu maior desafio foi convencer as pessoas do meu potencial, com a pouca idade que eu tinha na época. Porém tinha muita vontade de conquistar meus objetivos, de forma espontânea já tinha enraizado em mim uma pessoa que iria batalhar e conquistar sua independência financeira. Minha maior missão de vida é ajudar as pessoas e empresas alcançarem todo o potencial que elas têm de crescer ainda mais”, concluiu o empresário.

Para conhecer melhor a trajetória de sucesso de Antônio, siga-o nas redes sociais: @ antoniocostasouza

Wendell Cardoso Medina: Conheça a Trajetória de sucesso do empresário que começou no mundo dos negócios com apenas 7 anos de idade

Wendell Cardoso Medina, 45 anos, filho de padeiro e uma manicure, nasceu em Santo da Divisa – Minas Gerais, começou a empreender aos 7 anos de idade, vendendo amendoim e abacate para os amigos. Aos 12 anos, após a separação dos pais, assumiu a responsabilidade de sustentar a casa com a mãe e três irmãs, nessa época, começou a trabalhar no ramo de serigrafia, e impressão de sacolas personalizadas.

“Por muitos anos, essa responsabilidade de arcar com as despesas de toda minha família estava sobre mim, e nessa época, esse foi meu maior desafio! Desde criança eu sentia que havia nascido para o sucesso, eu sentia algo dentro de mim, mesmo não tendo em quem me espelhar, as minhas necessidades, humilhações e as dificuldades enfrentadas na vida me empoderaram e fizeram acreditar que tudo aquilo iria passar”, contou.

Wendell Medina, sempre se mostrou um visionário através dos seus empreendimentos. Apesar das dificuldades que passou na vida, buscava soluções práticas para encontrar caminhos alternativos rumo ao sucesso. “Após o quadro de depressão, e muitos outros problemas que passei na vida, comecei a entender que existia algo superior que deveria tomar o controle e governo da minha vida, nesse momento de desespero, fiz uma oração pedindo a Deus que, se Ele mudasse a minha história, eu iria abandonar todas as minhas práticas e convicções erradas. Naquele momento, comecei uma jornada no autoconhecimento e no conhecimento das escrituras”, disse.

Hoje aos 45 anos, Medina como é conhecido, é casado com Joice Medina, pai de 5 filhos, é mentor, empresário, escritor e proprietário de grandes empresas nacionais e multinacionais, presentes em mais de 10 países. Além de gerar impacto e transformação na vida de pessoas no Brasil e em mais de 30 países. Seu empreendimento, o Grupo HOWD, é uma holding que conta com mais de 20 empresas em diversos segmentos, com sede em Alphaville – São Paulo. Sua empresa possui filiais em Luanda e Espanha, além disso, faz parte da criação do aplicativo iSonhei. Trabalha com desenvolvimento pessoal, treinamento e capacitação de pessoas e líderes, tecnologia, finanças e investimentos, importação e exportação e relações públicas.

Sua maior missão é de fato transformar a vida das pessoas. “Minha maior missão de vida é levantar uma geração de improváveis que vão impactar e transformar as 7 esferas da sociedade. Acredito que o ser humano poderá ir muito além do que imagina e, hoje, trabalho para que as pessoas conheçam o seu verdadeiro propósito”, concluiu.

A história de Wendell Medina, realmente, é algo muito inspirador para qualquer pessoa que tem o objetivo de alcançar um sonho. Para conhecer mais sobre ele, basta acompanhá-lo nas redes sociais: @ wendellmedina12