Mensik, de 19 anos, vai enfrentar Dkokovic na final do Masters 1000 de Miami

O jovem tenista tcheco Jakub Mensik, de 19 anos, derrotou nesta sexta-feira (28) o americano Taylor Fritz nas semifinais do Masters 1000 de Miami e vai brigar pelo título contra o sérvio Novak Djokovic.

Mensik, número 54 do ranking da ATP, venceu o favorito Fritz (4º) por 7-6 (7/4), 4-6 e 7-6 (7/4) e chegou à sua primeira final do nível Masters 1000 de sua promissora carreira.

No domingo, Mensik tentará evitar que Djokovic, 18 anos mais velho, alcance o 100º troféu de sua lendária carreira.

“É um sonho jogar contra ele”, disse o jovem tcheco sobre o duelo contra seu grande ídolo.

Contra Fritz, ele voltou a mostrar a força mental com a qual conseguiu um assombroso retrospecto de sete vitórias em 12 confrontos com jogadores do Top 10 da ATP.

Mensik conseguiu 25 aces na partida, contra 14 do americano, mas não conseguiu nenhuma quebra de serviço, vencendo o duelo em dois tie breaks nos quais mostrou mais eficiência.

Já Fritz, campeão do Masters 1000 de Indian Wells em 2022, sofreu outra dolorosa derrota jogando em casa, depois da final do US Open em setembro do ano passado, contra o italiano Jannik Sinner.

