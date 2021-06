Mensagem de Jill Biden ao chegar ao G7? AMOR

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, escolheu uma mensagem simples ao chegar à Cornualha, no sudoeste da Inglaterra, para a cúpula do G7: AMOR.

A palavra “love” (amor) pode ser vista nas costas de sua jaqueta durante sua curta caminhada à beira-mar nesta quinta-feira (10) com o presidente Joe Biden, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e sua esposa, Carrie Johnson.

Questionada sobre sua escolha, Jill Biden garantiu que gostaria de trazer uma mensagem positiva dos Estados Unidos.

“É importante que as pessoas sintam que há unidade entre todos os países (do G7) e que há esperança após este ano de pandemia”, afirmou. Ela acrescentou: “Joe e eu estamos ansiosos para conhecer todos no G7.”

A mensagem chamou ainda mais a atenção por contrastar de forma única com outra escolhida pela primeira-dama anterior, Melania Trump, também em uma jaqueta.

Durante uma viagem à fronteira mexicana em junho de 2018, Melania usou uma roupa que dizia “I really don’t care, do u?” (Eu realmente não me importo, e você?).

Diante da polêmica desencadeada, explicou posteriormente que as palavras foram dirigidas “ao povo e à mídia de esquerda que me critica”. “Quero mostrar a eles que não me importo”, ela destacou.

Veja também