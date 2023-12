Menos É Mais se torna primeiro artista brasileiro a performar no Big Brother Portugal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2023 - 13:18 Para compartilhar:

Em viagem à Portugal para dar aquela “Matadinha de Saudade” da Europa e cumprir alguns compromissos profissionais, o Menos é Mais aproveitou sua estadia no país para prestigiar os ‘compadres’ do Big Brother Portugal. O grupo é o primeiro artista brasileiro a se apresentar dentro da casa mais vigiada. Nesta quarta, 6, os pagodeiros se apresentaram durante a festa do reality show e levaram os brothers ao êxtase.

Os responsáveis por esse momento foram dois dos grandes sucessos do Menos é Mais: o hit “Lapada Dela”, faixa feat com Matheus Fernandes, que alcançou um feito inédito ao ser a primeira do pagode a atingir a 3ª posição no TOP 50 Brasil do Spotify e que hoje ostenta mais de 320 milhões de streams gerais. E em seguida “Matadinha de Saudade”, música em parceria com outro grande nome do forró, Xand Avião, que já soma mais de 1 milhão de plays em menos de uma semana de seu lançamento.

“Ficamos animados em retornar a Portugal, a passagem por aqui é sempre muito especial para nós e dessa vez, não podia ser diferente. Ter a oportunidade de cantar no Big Brother Portugal e ver a galera curtindo e cantando com tanta energia nossa música, foi uma sensação indescritível!” comenta Duzão, vocalista do grupo.

“É muito doido ver as fronteiras que a música atravessa, e as oportunidades que ela abre pra gente. Cantar fora do Brasil é um sonho, o público português abraçou demais o Menos é Mais, temos um carinho muito especial por eles. Só temos a agradecer a todos que fizeram isso se tornar possível.” complementa Gustavo Goes.

E para aqueles que não puderam assistir, podem conferir trechos da apresentação em todas as redes sociais do grupo. Além do show no Big Brother Portugal, o Menos é Mais, está comprindo uma agenda lotada com participações em programas de televisão e rádios locais.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias