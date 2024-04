Menos é Mais e Anitta: colaboração encerra lançamentos de ‘Virado no Pagode’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/04/2024 - 13:31 Para compartilhar:

Aquele 1% especial que faltava para o Menos é Mais completar os lançamentos de ‘Virado no Pagode’ finalmente chegou. Nesta terça (16), o Grupo compartilhou com o público a aguardadíssima colaboração com a rainha do pop, Anitta: “Um Por Cento”. A faixa, que estreou nas plataformas de áudio na madrugada e ganhou o YouTube logo pela manhã, encerra com chave de ouro mais um grande projeto de Duzão, Goes, Paulinho e Ramon.

Versão pagode e em português do sucesso “UN X100TO” – Grupo Frontera em colaboração com o porto-riquenho Bad Bunny –, desde a gravação do álbum, em outubro do ano passado, a faixa gerou empolgação dos fãs nas redes sociais. Os pedidos pelo lançamento se intensificaram após o Menos é Mais participar do Ensaios da Anitta e interpretar, pela primeira vez após as filmagens, a canção – que tem 100% de chances de ser o próximo hit dos artistas.

“Adoro os meninos do Menos É Mais. Gravamos essa música no final do ano passado e eu curti tanto que resolvi chamá-los para participar do meu show de Carnaval, em janeiro. A galera amou quando a gente cantou ao vivo. Foi incrível. Tô mega feliz que a galera finalmente poderá ouvir nosso som juntos”, contou Anitta.

Mais lenta e ritmada, a faixa traz em sua letra uma pessoa apaixonada que tenta se declarar para o seu grande amor. Com 1% de bateria no celular, o eu lírico precisa expressar rapidamente, antes que o celular desligue, todo o seu sentimento: “Só tenho um por cento / É pouco tempo pra dizer a falta que você tá fazendo / E cada vez que eu beijo outra boca eu só tô perdendo tempo / Só tenho um por cento / Pra dizer que eu não tô feliz, tô sofrendo / E nada me faz sorrir”.

“Estamos muito empolgados com essa música com a Anitta. Foi uma honra ter ela com a gente e ficamos contentes por fechar com chave de ouro esse audiovisual incrível. A Anitta é uma artista internacional que tem mostrado mais da nossa música lá fora, e agora vai levar também um pouco do nosso pagode, tenho certeza”, comenta Goes. “Não sei se comemoro porque finalizamos mais um projeto ou porque o público tem abraçado tanto as oito faixas já lançadas desse álbum e temos certeza que vão adorar a 9° também”, finaliza.

“Aproveitando a deixa do Goes, agradecemos também a Luísa e o Xand, que fizeram de ‘Virado no Pagode’ um grande marco em nossas carreiras. Muito obrigado a todos que tem escutado e assistido cada uma das canções. Ficamos muito contentes com o apoio de vocês!”, declarou Paulinho.

Com mais de 42 milhões de streams em áudio e vídeo, ‘Virado no Pagode’ se consagrou nas plataformas por suas batidas envolventes, letras chicletes e interpretações repletas de sentimentos. Com participações de Anitta (Um Por Cento), Luísa Sonza (Memórias) e Xand Avião (Matadinha de Saudade), o audiovisual foi registrado em Fortaleza/CE em outubro de 2023, e tem reafirmado o Menos é Mais como um dos grandes nomes de pagode da atualidade.