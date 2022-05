Menos badalado, Marcos Rocha se mostra líder defensivo do Palmeiras em 2022

Aos 33 anos, Marcos Rocha pode passar despercebido na maioria dos jogos do Palmeiras. Apesar disso, nas estatísticas defensivas do verdão e até em algumas ações no ataque, o lateral-direito é soberano no esquema do técnico Abel Ferreira.

A melhor campanha da fase de grupos da história da Copa Libertadores passa muito pelo desempenho defensivo do tricampeão do torneio (Palmeiras 20/21 e Atlético-MG 2013). Com 25 gols marcados, o ataque do Palmeiras passeou na primeira fase, assim como a defesa tomou apenas três gols nas seis partidas disputadas até aqui.





Rocha tem sido peça vital nesse desempenho histórico do alviverde paulista. Na liderança do elenco em desarmes e interceptações, o camisa 2 ainda é o mais assertivo em passes no último terço do campo.

🔎 Marcos Rocha (33 anos) entre os jogadores do @Palmeiras no ano de 2022:



1° em desarmes (53)

1° em interceptações (36)

1° em cortes em cima da linha (1)

1° em ações com a bola (1.997)

1° em passes verticais (738)

1° em passes certos no terço final (311)



💪💪 pic.twitter.com/P7b8A8hQrP — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) May 25, 2022

O jogador está próximo de completar 200 jogos com a camisa do Palmeiras. Ao todo, Rocha marcou 7 gols e conquistou sete títulos: Copa Libertadores 20-21, Brasileirão 2018, Recopa 2022, Copa do Brasil 2020 e Paulistão 2020-22.