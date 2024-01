Menor casa medieval do mundo será aberta a visitação na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/01/2024 - 15:50 Para compartilhar:

ROMA, 17 JAN (ANSA) – A menor casa medieval do mundo está prestes a reabrir em Abruzzo, na Itália, como parte de um projeto de museu em uma cidade próxima a L’Aquila, para exibir a cultura e história rural local.

A propriedade em Goriano Valli, com apenas oito metros quadrados, teve como últimos habitantes um casal de agricultores, até 140 anos atrás.

Desde então, o pequeno espaço, contendo apenas uma cama de tábuas de madeira e um colchão de palha, uma lareira, duas cadeiras, um baú e uma bacia, permaneceu fechado.

Agora, ela fará parte do MuDi, museu no Parque Regional Sirente-Velino, a ser inaugurado em junho.

“Entrar nesta casa é como retornar magicamente à vida cotidiana rural do passado: encontrando objetos que narram o trabalho diário dos camponeses a serviço do barão local”, disse o criador do MuDi, Fausto Di Giulio.

“Desprovida de banheiros e água corrente, esta pequena estrutura doméstica mantém uma autenticidade medieval que permite aos visitantes se imergirem em uma era passada”, continuou ele.

As primeiras estações do MuDi a serem inauguradas em junho incluem também a propriedade ao lado da casa medieval, datada de 1494, cujo brasão combinado das poderosas famílias nobres Sannesio e Malaspina foi restaurado. (ANSA).

