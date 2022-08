Como a menopausa pode afetar sua saúde bucal Além das ondas de calor, fim do período reprodutivo também pode trazer consequências para sua boca

Você provavelmente já conhece os sintomas clássicos da menopausa: ondas de calor, dificuldade para dormir, flutuações de humor… O fim do período reprodutivo das mulheres, entretanto, também pode ter um impacto menos conhecido em outras partes do organismo, como na saúde bucal.







Sensibilidade nos dentes, dores nas gengivas e até mesmo Síndrome da Boca Ardente (SBA) são alguns dos problemas que podem acometer mulheres durante a menopausa. Saiba mais com informações do “Healthline”.

De acordo com o portal, os hormônios ao longo de toda a vida podem ser responsáveis por afetar sua saúde bucal. É o que pode acontecer durante a menstruação, por exemplo, quando suas gengivas ficam mais sensíveis e sua boca apresenta aftas.

Nesse sentido, é possível concluir que, com as mudanças hormonais constantes que ocorrem no organismo durante a menopausa, a boca também será afetada. Como resultado, você pode sofrer com:

Dentes sensíveis

A condição desenvolve-se quando a dentina, parte interna dos dentes, perde seu esmalte protetor e o revestimento de cemento. “Isso deixa os nervos dentro dos dentes vulneráveis, o que pode causar dor e desconforto quando você consome alimentos frios, quentes ou ácidos”, detalha o portal.

Inflamação nas gengivas

A gengivoestomatite é uma condição de saúde que pode ocorrer durante a menopausa e ocasiona inchaço, dor, palidez ou vermelhidão intensa e sangramento nas gengivas.

Alteração de sabores

As mudanças hormonais da menopausa também podem fazer com que os sabores pareçam diferentes para você. Nesse sentido, alimentos apimentados ou salgados podem causar um certo incômodo. Além disso, você pode experimentar um gosto metálico ou amargo em suas refeições.

Síndrome da Boca Ardente

Em alguns casos, o fim do período reprodutivo também pode ocasionar a SBA, que causa uma dor ardente e sensibilidade na área da boca, incluindo lábios, língua e bochechas.

Outras condições que afetam os dentes durante a menopausa

Seus dentes também podem sofrer durante a menopausa por outros motivos, sendo eles:

Afinamento dos tecidos bucais

À medida que seus níveis de estrogênio decaem, o epitélio da mucosa oral também sofre um afinamento. Isso pode fazer com que você sofra com dores e esteja mais vulnerável a infecções.

Boca seca

Segundo o portal, as glândulas salivares são parcialmente dependentes dos hormônios para continuar produzindo saliva. Dessa forma, a queda na produção de estrogênio pode ocasionar uma condição chamada boca seca (ou xerostomia), que, além de tornar desconfortável a ação de engolir alimentos, pode contribuir para o surgimento de cáries.

Outros problemas ocasionados pela boca seca incluem sensibilidade e dores nas gengivas, aftas e infecções.

Osteoporose

Devido ao declínio de seus níveis de estrogênio, pessoas na pós-menopausa correm maior risco de desenvolver osteoporose — condição que enfraquece os ossos e pode levar à perda dentária.

Como tratar problemas de saúde bucal relacionados à menopausa

A terapia de reposição hormonal pode ser uma maneira de aliviar sintomas da menopausa, mas não é adequada para todas as pessoas. Por isso, é importante consultar profissionais da saúde para entender quais são as melhores opções de tratamento para cada problema.

Para evitar problemas com sua saúde bucal à medida que você envelhece, entretanto, é importante cuidar dela ao longo de toda a vida, fazendo check-ups regulares com um dentista, utilizando fio dental diariamente e atentando-se aos seus níveis de vitaminas. Você também deve evitar os cigarros e o açúcar em excesso.