Menopausa: cinco vezes em que famosas desabafaram sobre o assunto

01/06/2024 - 13:45

A menopausa, período que corresponde ao último ciclo menstrual e, a partir daí, já não é mais possível engravidar, é uma parte natural do envelhecimento, geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos, à medida que os níveis de estrogênio feminino diminuem. O assunto, entretanto, ainda é tabu, mas está ganhando força na mídia com relatos de famosas.

Diversas personalidades que já chegaram à menopausa estão usando a influência para conscientização e naturalização do assunto. Nesta semana, por exemplo, Angélica desabafou à “Ela” sobre sua experiência com a descoberta do período.

“Fui a médicos que me receitaram chá de amora até, finalmente, começar a reposição hormonal. A menstruação é romantizada enquanto a menopausa, marginalizada”, refletiu a apresentadora.

No ano passado, em participação no “Roda Viva” (TV Cultura), a artista destacou a importância de falar sobre o assunto, especialmente no relacionamento, que pode passar por desafios durante esse tempo. “Tem muita mulher que tem vergonha de falar que está na menopausa, esconde do parceiro e o casamento vai por água abaixo. É uma situação em que você tem que ter apoio. Eu tive, porque me abri. Mas o casamento ficou em melhor depois que comecei a fazer reposição hormonal”, disse.

Além de Angélica, relembre outras quatro vezes em que famosas desabafaram sobre a menopausa.

Ivete Sangalo

Com o avanço da ciência, é possível tratar os sintomas da menopausa, como diminuição da libido, falta de lubrificação, problemas urinários, mau humor, dores de cabeça, falta de memória, insônia, sensações de calor e sudorese. Contudo, Ivete Sangalo preferiu senti-los.

Em março, em entrevista para o marido, Daniel Cady, a cantora falou a experiência da menopausa.

“Primeira coisa que pensei: quero viver para tirar minhas conclusões. É preciso viver as situações, para tirar as conclusões, este é o conselho que eu dou para as pessoas. Tem essa coisa de personalizar a situação. A medicina não trata o macro: ela vai à questão da pessoa. Todo tratamento perpassa pela emoção do paciente. Não dá para trabalhar uma situação que só está no livro, então vou viver a menopausa, tanto que a gente pouco discutiu esse caso. Senti os calores horrorosos, preferi vivê-la”, explicou.

Cacau Protásio

Cacau Protásio teve menopausa precoce, aos 40 anos. Em 2023, em entrevista à Patrícia Kogut, a atriz desabafou: “Estou com 47 anos. E menopausa me chegou aos 40 anos. Só que eu demorei muito a identificar. O calor só veio agora. Comecei a sentir tudo. Os últimos sintomas foram secura da perereca e calor. Agora faço reposição hormonal. E passei a falar nas minhas redes sociais sobre o assunto”.

“Não enxergo essa exposição como algo negativo. Isso não faz eu me colocar no ridículo. E também não coloca o meu marido. Muitas mulheres veem as minhas redes e dizem que não sabiam que estavam vivendo a menopausa, que seu casamento quase acabou”, refletiu Cacau.

Adriane Galisteu

Em março, no Instagram, Adriane Galisteu compartilhou com as seguidoras seus sentimentos em meio à menopausa. “Como se não bastassem os calores que chegam com a idade, a menopausa vem acompanhada de muitos sintomas (nenhum agradável por sinal). Eu decidi falar de todos eles por aqui, sabendo que nós mulheres somos muito diferentes, porém iguais”, começou a apresentadora.

Ela, então, expôs a oscilação de humor decorrente do período. “Do beijo na boca ao soco na cara em menos de 2 segundos! Quem já passou ou está passando por isso me entende, que LOUCURA LOUCA é essa? […] Tem horas que eu acho que estou enlouquecendo, falo: não é possível, enlouqueci? Não, estava bem… de repente, dá uma raiva, uma coisa pequena, mas é uma explosão. Aí, depois, dá um choro, uma tristeza, uma angústia. Do nada, uma vontade de comer doce”, relatou.

Ingrid Guimarães

Assim como Galisteu, Ingrid Guimarães também destacou a mudança de humor como o principal ponto em seu período de menopausa. Segundo ela, em entrevista à Tati Bernardi, não se reconheceu e não teve uma boa experiência, assim como 40% das mulheres.

Em outubro de 2023, a atriz fez uma publicação especial para o Dia Mundial da Menopausa, destacando a importância de falar sobre o tema. “Até pouco tempo eu não ouvia falar da menopausa com frequência. Nem a meu redor, nem nas matérias, na dramaturgia… Fico feliz de fazer parte de uma geração que fala disso com sinceridade e sem preconceito. Quanto mais informação, mais qualidade de vida nesse período tão complexo”, escreveu no Instagram.

“Lembrando que o tratamento para a menopausa é feito de forma individualizada. Eu tive a indicação de reposição hormonal, mas muitas mulheres não têm essa indicação. Converse com sua ginecologista/endocrinologista”, orientou a atriz.