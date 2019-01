‘Menino veste azul e menina veste rosa’, diz ministra Damares Alves em vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro (PSL), afirmando que “menino veste azul e menina veste rosa”. Aplaudida por apoiadores, ela diz ainda que o País vive uma “nova era”. Ela pede atenção do grupo que a acompanha e diz a frase. Após aplausos e gritos de apoio, a ministra repete: “Atenção, atenção. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa”.

Assista ao vídeo

EM PRIMEIRA MÃOOOOO!MENINO VESTE AZUL E MENINA VESTE ROSA!Ministra Damares*Direita DF🇧🇷 Posted by Direita DF on Wednesday, January 2, 2019

Além de ser compartilhado nas redes sociais, o vídeo foi divulgado em uma página do Twitter que se intitula apoiadora da ministra. Damares tomou posse nesta quarta-feira, 2, e, em discurso que durou 45 minutos, declarou que vai governar com “princípios cristãos”, sempre priorizando a família. “O Estado é laico, mas esta ministra é terrivelmente cristã”, disse Damares. “Acredito nos desígnios de Deus e propósitos de Deus.”