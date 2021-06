Menino que vendia trufas em semáforo chora após ser enganado com nota falsa de R$ 100

Um garoto, de 13 anos, chorou ao saber que perdeu toda a mercadoria que vendia em um semáforo de Jundiaí, no interior de São Paulo. Uma mulher se aproveitou da inocência do jovem e usou uma nota falsa de R$ 100 para levar todas as trufas do adolescente.

Segundo o UOL, o menino só percebeu que a nota era falsificada quando foi alertado pelo segurança de um supermercado. O adolescente queria repor a mercadoria e comprar mantimentos para casa.

De acordo com a mãe do garoto, o filho vai todo dia para o semáforo para vender as trufas porque tem o sonho de virar empreendedor. Ela contou que o jovem usa o dinheiro para comprar “coisas de crianças”. “Uma pessoa passou no semáforo e comprou toda a mercadoria dele com uma nota de R$ 100 falsa, levando 20 trufas. Ele vende cada uma a R$ 5, o que dava certinho o valor da cédula. Meu filho faz isso para comprar coisas para ele mesmo e sempre diz para mim que sonha ser empreendedor ou vendedor no futuro. Para isso, busca aprender desde cedo”, contou.

Mesmo levado uma vida simples, a mãe relatou que o menino trabalha no semáforo “porque gosta”. “Ele continua vendendo e não desiste. Faz isso porque gosta de trabalhar. Diz que já sabe o ramo que pretende seguir para a vida. Meu filho conta que onde estiver, tentará viver como empreendedor”, acrescentou.

A mãe afirmou que o jovem não quis passar a nota no supermercado de maneira intencional, pois não sabia que se tratava de uma falsificação. Ele procurou funcionários do estabelecimento antes de tentar a compra. “Ele é uma criança que não faz nada de errado e nunca passaria uma nota falsa, tanto que chorou depois de saber disso”, comentou.

Sandro Moraes, de 34 anos, segurança do supermercado, disse ao UOL que o menino não sabia da procedência da nota. “Ele chegou perguntando se a nota era verdadeira. Percebi que era falsa na hora, mas fomos ao balcão confirmar e lá vimos que não tinha relevo e outros detalhes de uma verdadeira. Era uma falsificação grosseira, porém ele não conseguiria diferenciar. Ele ficou bem desapontado porque iria fazer compras no mercado. O olho encheu de lágrima ao ver que perdeu tudo e foi tão honesto que quis deixar a nota para alertarem as meninas do caixa”, explicou.

