Menino morre ao cair de 10 metros enquanto soltava pipa no Rio de Janeiro

Um jovem, de 14 anos, morreu no último sábado (07) após cair de um prédio na Gardênia Azul, no Rio de Janeiro. No momento do acidente, o adolescente estava soltando pipa na laje de um edifício quando se desequilibrou e caiu de uma altura de dez metros.

Nas redes sociais, a página da Gardênia Azul lamentou a morte do garoto. ”Uma grande fatalidade que abala todos nós que temos filhos”, escreveu um perfil do bairro.

Outras pessoas também homenagearam o menino. ”Matheus, meu amorzinho… Inacreditável isso. Estou em choque ainda. Acabou comigo essa notícia”, comentou um internauta. ”Cria da Rua Apollo… Meus sentimentos a todos familiares”, declarou outro.

Em um dos comentários, uma moradora do Gardênia notou que é comum crianças e adolescentes soltarem pipa na região. ”Infelizmente vejo isso todos os dias na pista. Eles correm entre os carros, sobem nos telhados de lojas e depósitos na pista!”, disse.

