Menino mata nove pessoas em sala de aula em Belgrado

Por Ivana Sekularac e Aleksandar Vasovic

BELGRADO (Reuters) – Um menino de 14 anos matou a tiros oito colegas e um guarda de segurança e feriu professora e outros seis alunos ao abrir fogo em sua sala de aula em Belgrado na manhã de quarta-feira, informou o Ministério do Interior da Sérvia.

Milan Milosevic, pai de uma das alunas da escola Vladislav Ribnikar, na capital sérvia, disse que sua filha estava na sala onde a arma foi disparada.

“Ela conseguiu escapar. (O menino) … primeiro atirou na professora e depois ele começou a atirar aleatoriamente”, declarou Milosevic à emissora N1.

Milan Nedeljkovic, prefeito do distrito central de Vracar, onde a escola está localizada, disse que os médicos estavam tentando salvar a vida da professora.

O comunicado do Ministério do Interior informou que oito crianças e um segurança foram mortos e seis crianças foram hospitalizadas junto com a professora.

A polícia disse que um aluno da sétima série foi preso no pátio da escola.

“Eu vi o segurança deitado debaixo da mesa. Vi duas meninas com sangue em suas camisas. Dizem que ele (o atirador) era quieto e um bom aluno. Ele recentemente se juntou à turma deles”, acrescentou Milosevic, que correu para o escola após o ataque.

Policiais com capacetes e coletes à prova de balas isolaram a área ao redor da escola.

As vítimas estavam sendo tratadas e uma investigação sobre os motivos do ataque está em andamento, disse um comunicado da polícia.

