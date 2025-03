Menino liga para emergência e pede que mãe seja presa por comer seu sorvete nos EUA

O Departamento de Polícia de Mount Pleasant, no Wisconsin (EUA), divulgou na quarta-feira, 5, que um menino de quatro anos ligou para a emergência e pediu que a mãe fosse presa, alegando que ela estava “sendo má”. Posteriormente, as autoridades foram até o local e constataram que o garoto fez o alerta após a genitora comer seu sorvete.

Durante a ligação, o menino pediu para que a mãe fosse presa. “Certo, o que está acontecendo”, perguntou a atendente, antes da responsável pegar o telefone da criança e dizer que tudo não passava de um mal entendido. “Ele pegou meu telefone, ele tem quatro anos. Eu comi o sorvete dele, provavelmente por isso que ele está ligando para o 911”, contou a mulher. As informações são da “CNN”.

De acordo com as autoridades, policiais foram até a residência para constatar que o “roubo de sorvete” não se tratava de uma mentira para encobrir uma situação mais séria. No local, o garoto confessou que a mãe havia comido a sobremesa e insistiu para que ela fosse presa. Após conversar com agentes, o menino concordou em não prestar queixa.

Depois disso, a criança afirmou que não queria a responsável detida, mas que gostaria de um pouco de sorvete. Dois dias após o incidente, duas agentes do Departamento de Polícia de Mount Pleasant fizeram uma surpresa para o menino e levaram a sobremesa para ele.