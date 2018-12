Menino ganha festa de guardas civis após carta pedindo bolo de aniversário

Um menino de 10 anos comoveu os guardas civis municipais de Varginha, em Minas Gerais, após escrever uma carta pedindo ao Papai Noel que desse um bolo de aniversário a ele porque nunca teve uma festa, de acordo com informações do G1.

Segundo a reportagem, os guardas se uniram e decidiram levar a festa para a casa do menino depois de receberem a a mensagem na sede da corporação.

“Ele escreveu a cartinha mas eu não tinha visto, eu não li a cartinha. Aí ele falou: ‘mãe vou ali embaixo entregar, agora mesmo volto’. Só que eu não sabia. A surpresa foi pra ele, [os guardas] tinham me contado que iriam fazer”, contou a mãe Roberta Cristina de Jesus ao G1.

Dois guardas chegaram à casa do menino com o objetivo de fazer a surpresa dizendo que haviam recebido a cartinha, mas já estava em cima da hora. Depois, outros civis chegaram nas viaturas com sirenes ligadas levando bolo, balões, refrigerantes e presentes para toda a família, incluindo cestas básicas.