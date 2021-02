Menino finge ter sido sequestrado para encontrar garota que conheceu online

Um menino de 13 anos fingiu ter sido sequestrado no último domingo (7) para poder encontrar uma menina que havia conhecido em um jogo online, na cidade de Cádis, na Espanha. As informações são do site Strambotic e do jornal El Español.

Darek Catalán Pérez aproveitou que os pais saíram de casa para comprar pão e fugiu. Quando eles voltaram para casa, encontraram a porta aberta e o videogame do filho ligado.

Enquanto estava desaparecido, o menino deixou uma mensagem em um grupo de WhatsApp dizendo que havia sido sequestrado e pedindo um resgate.

Ele foi localizado no dia seguinte, quando seu celular foi rastreado no centro de Madri, a 637 km da cidade onde mora.

Darek já havia demonstrado interesse de encontrar a garota, mas os pais o haviam proibido por conda da pandemia de Covid-19.

Veja também