Menino ferido em acidente no Andaraí segue em estado grave

Rio – Dois dias após acidente entre van escolar e kombi no Andaraí, Yago Marins, 11, segue internado em estado grave. O menino está internado no Hospital Miguel Couto e é uma das dez vítimas da colisão, que aconteceu na última sexta-feira. Além dele, outras duas crianças continuam internadas: Bryan Figueiredo, de 4, e Ana Beatriz Muros, de 11, ambos em estado estável.

Também se feriram no acidente, mas já receberam alta: Breno Henrike de Assis, de 10 anos, Pietro Pereira, de 6 anos, Victor Hugo de Souza, 12 anos e Vitor Hugo dos Santos, 8 anos. As outras três vítimas do acidente: Manuella da Conceição, 5 anos, Sophia Andrade, 8 anos, e Stella Neves, 5 anos, não foram levadas para hospitais da rede pública.

Yago foi levado de helicóptero, na última sexta-feira, para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, com traumatismo craniano e fratura exposta. Segundo familiares, ele esperava o irmão quando foi atropelado na calçada.

O acidente

A batida entre os dois veículos aconteceu na tarde desta sexta-feira. Segundo testemunhas ouvidas no local, a van descia a Rua Adolfo Caminha, quando perdeu o freio e bateu em uma kombi que subia a via. Em seguida, a van bateu em um Renault Logan estacionado e só parou ao atingir uma árvore na calçada da Creche Municipal Galdino Manoel da Silva. A kombi atingiu um bar.

Na 20ª DP (Vila Isabel), o motorista do carro contou que ajudou a socorrer as crianças. Agentes da distrital fizeram uma perícia no local e o resultado ficará pronto em 20 dias. De acordo com a Polícia Civil, nem a van e nem a kombi estavam irregulares.