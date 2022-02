Menino é resgatado de poço no Marrocos; criança está morta

IGHRAN-N-TAGHBALOUT, 5 FEV (ANSA) – O menino Rayan Awram, de 5 anos, que caiu em um poço de 32 metros no Marrocos, foi resgatado neste sábado (5), mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois, informou a imprensa local, citando uma declaração oficial.

“A criança morreu devido aos ferimentos sofridos durante a queda”, diz o comunicado da Casa Real de Marrocos, lamentando o trágico acidente e afirmando que o rei Mohammed VI telefonou para os pais da criança, Khaled Oram e Wassima Khersheesh.

No quarto dia da operação de resgate, os socorristas cavaram com pás e retiraram pedras com as mãos para evitar o risco de um deslizamento de terra. O grupo teve que cavar um túnel paralelo ao poço e trabalhou em um túnel horizontal, reforçado por uma tubulação de aço para conseguir alcançar o garoto.

Rayan, que caiu acidentalmente no poço seco de 32 metros de profundidade, estreito e de difícil acesso, perto de sua casa na cidade de Tamorot, próximo de Chefchaouen, no norte do país, conseguiu ser retirado do buraco com vida. A criança, inclusive, estava recebendo suprimento de oxigênio, comida e água.

Durante a operação, uma câmera chegou a monitorar o estado de saúde de Rayan, que tinha alguns ferimentos no rosto e parecia cansado. Após o resgate, o menino foi levado por um helicóptero para um hospital perto da região, mas não resistiu às lesões.

O caso gerou comoção no Marrocos e em diversos países. Nas redes sociais, a hashtag #SaveRayan chegou a ser uma das mais acessadas, e centenas de pessoas acompanharam o resgate na cidade marroquina. (ANSA)

